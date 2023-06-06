Два первоклассника из Пермского края помогли полицейским задержать дерзкого грабителя

Братья помогли полицейским задержать преступника. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Мы видели, как он ударил женщину, схватил сумку и убежал. Мы следили за ним: он зашел в магазин, что-то купил и вышел. Родители нам не разрешают со двора уходить, но мы можем описать, как он выглядел, - так двое первоклассников из Лысьвы встретили полицейских, приехавших на сообщение о дерзком вооруженном налете.

Все эти события случились в Лысьве в конце апреля. Двоюродные братья - 9-летний Михаил Кузнецов и 8-летний Артем Осотов - гуляли во дворе своего дома, а на лавочке возле подъезда отдыхала их соседка.

В какой-то момент неизвестный мужчина подошел к ней сзади, ударил по голове, вырвал из рук сумку и кинулся наутек.

Отважные первоклашки видели преступление и решили выследить, куда направился грабитель. Они пошли следом и увидели, как с чужой сумкой, в которой находилось 12 тысяч рублей, мужчина зашел в магазин. Через какое-то время налетчик вышел и направился по своим делам.

- Сообщение в полицию поступило от пострадавшей, а свидетелями преступления стали два мальчика, которые помогли по «горячим» следам задержать подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Они проследовали за налетчиком до магазина, а чтобы внимательней рассмотреть его, Михаил специально подошел к окну и описал точные приметы оперативникам. Также дети указали направление его движения, что помогло задержать 55-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Суд заключил его под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество возвращено законной владелице.

Ребят наградили. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Чтобы поблагодарить бдительных школьников за активную жизненную позицию, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов пригласил мальчиков в Пермь и вручил им благодарственные письма и подарки. Церемония награждения продолжилась чаепитием. Пока пили чай, ребята поделились своими планами на будущее: Артем мечтает стать юнармейцем, а Михаил – заниматься спортом.

- Желаю вам хорошо учиться, слушаться родителей, быть примером для одноклассников и друзей, - сказал мальчикам начальник краевой полиции.

Также Миша и Артем побывали на экскурсии в Центре кинологической службы и познакомились с четвероногими помощниками полицейских. Мальчики поиграли со служебными собаками и щенками.

Мальчики побывали на экскурсии в Центре кинологической службы. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

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