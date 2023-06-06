«КамГЭС для меня словно единственная любовь!»

В бурлящих потоках воды ощущается вся мощь ГЭС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он заворожено смотрел вниз. Прямо под его ногами струились бурлящие мощные потоки воды. В них угадывалась воистину исполинская сила.

Думал ли двадцатилетний паренек, который только-только устроился электрослесарем на Камскую ГЭС, что будет руководить этой махиной - гидроэлектростанцией?

Сейчас Сергей Двинянинов с улыбкой вспоминает то время.

- Действительно, это было самое яркое впечатление от первых дней работы, - говорит он. - Я пришел работать на станцию в мае – в самый пик половодья. Очень впечатлило, когда я с высоты мог наблюдать холостой сброс!

Как признается Сергей Валерьевич, сейчас ему кажется, что он с детства мечтал стать директором КамГЭС. Но для этого ему пришлось пройти долгий путь от рядового электрика до руководителя.

«Первый день работы никогда не забуду!»

Сергей Валерьевич Двинянинов посвятил Камской ГЭС 30 лет жизни.

Пришел он на гидроэлектростанцию почти случайно. После школы закончил техникум имени Славянова, поступил на машиностроительный факультет политеха. Но настали лихие девяностые, и учебу на время пришлось бросить.

- Это были, действительно, тяжелые времена, - вспоминает он. - Отец пенсионер, мать медсестра. Тогда ведь подолгу задерживали и пенсии, и зарплаты. И я пошел работать.

В свои 20 лет Сергей Двинянинов устроился на станцию электрослесарем третьего разряда в электроцех – по примеру брата, который уже работал после армии на КамГЭС.

- Первый мой рабочий день был таким, что и захочешь забыть, да не забудешь! – улыбается директор. - Поставили меня в пару с настоящим «зубром», с электрослесарем шестого разряда Вячеславом Ивановичем Тимофеевым. Он мне сказал, что нам нужно разобрать какие-то вводы на каком-то там ОРУ правого берега. И при этом захватил с собой кувалду. На мой недоуменный взгляд объяснил, мол, это же самый простой инструмент для разбора фарфоровых вводов-изоляторов на открытом распределительном устройстве. Я понял, что мне предстоит еще многому научиться у своих опытных товарищей.

«Снег в сапоги насыпали, лопаты к дверям пристреливали»

В их бригаде было много молодежи.

- В те времена работали весело, - смеется Сергей Двинянинов. - Можно вспомнить много курьезных случаев: как снег в сапоги коллегам насыпали, лопаты монтажным пистолетом к дверям пристреливали. Но потом, конечно, пришло взросление.

Через девять лет работы электрослесарем Сергей Двинининов решил возобновить свое образование в политехе. И поступил заочно на специальность «Автоматика и телемеханика» - «Управление информатикой в технических системах».

За 30 лет работы на КамГЭС Сергей Двинянинов работал на самых разных должностях - мастером бригад, машинистом гидроагрегата, дежурным инженером, потом успешно сдал экзамены в политехе и получил место начальника смены цеха.

«С благодарностью вспоминаю наставников!»

На должности руководителя группы электротехнического оборудования ему пришлось руководить полномасштабной заменой оборудования ОРУ - поменяли трансформаторы тока 220 кВ, заменили несколько генераторов на гидроагрегатах.

- Это было самое интенсивное время технического перевооружения на Камской ГЭС, - вспоминает Сергей Двинянинов. - И я все время замещал зам.главного инженера по технической части. А потом мне поставили задачу - навести порядок в оперативной службе. Пришлось пройти очень серьезный конкурс на место начальника этого подразделения - экспертами были специалисты со всей страны. За время работы на станции я получил богатейший опыт. И когда пришло время, стал главным инженером, а затем техническим директором - главным инженером Камской ГЭС. А осенью 2023 года в моей трудовой книжке появилась запись – директор Камской ГЭС.

До сих пор Сергей Валерьевич с благодарностью вспоминает своих наставников - Ивана Михайловича Обидина, Владимира Ивановича Зубаря, Александра Витальевича Елина, который стал заслуженным энергетиком России, и многих других.

Станция ждет большую реконструкцию

- Я проработал под руководством четырех директоров, - говорит Сергей Двинянинов. - У всех было чему поучиться, в частности, отношению к делу и к людям. Но я постарался выработать свой собственный стиль руководства.

Сейчас на гидроэлектростанции предстоит провести очередную масштабную реконструкцию - заменить оборудование генераторного напряжения.

- Каждая река, проект ее гидроузла, а значит, и агрегаты ее станции уникальны, - говорит Сергей Двинянинов. - Камские эксплуатационники с самых первых дней должны были нарабатывать собственный опыт управления станицей. Руководить Камской ГЭС, достойно продолжать дело всех, кто ее строил и эксплуатировал на протяжении почти 70 лет - задача чрезвычайно ответственная. КамГЭС для меня это как единственная любовь. И я делаю все возможное для благополучия этой станции!

ЧЕРЕДА ЭПОХ

Кто руководил Камской ГЭС

Первый директор КамГЭС Митрофан Кочетков, создавая коллектив, собирал людей, объединенных идеей, и делал ставку на молодых вузовских выпускников Калининградского, Ленинградского, Московского энергетических институтов, Томского и Харьковского политехов.

Потом станцией руководили фронтовики Валентин Вагин и Иван Лисин, начинавшие свой трудовой путь еще на КамГЭСстрое.

С 1987 года бразды правления достались опытному инженеру и профсоюзному лидеру Михаилу Старкову.

Уже в пореформенный период, когда ГЭС входила в состав Волжско-Камского гидроэнергетического каскада, ее возглавил заслуженный энергетик России, опытный управленец с волжских межсистемных электрических сетей Владимир Бусс.

С 2007 по 2020 год станцией управляли опытные руководители-гидроэнергетики Сергей Бологов и Виктор Алексеев.

С 2023 года руководит Камской ГЭС Сергей Валерьевич Двинянинов.