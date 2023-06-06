В Пермском крае прорвало плотину

Вся вода из пруда ушла в реку. Фото: Евгений Востров.

В Кунгурском районе в селе Калинино в минувшие выходные случилось ЧП: из пруда в реку Большой Юг ушла вся вода. Местные жители забили тревогу.

- Даже в половодье мы такой реки не видели, - сетуют местные. – Испугались, что сейчас затопит наши дома и позвонили в экстренные службы.

Вода затопила луга рядом с речкой, но до домов не добралась. Оказалось, что прорвало деревянную плотину, из которой вода ушла в реку. Теперь вместо живописных берегов и ровной водной глади от пруда у калининцев осталась лишь лужа, которая с каждым часом становится все меньше.

Река стала полноводной, как никогда. Фото: Дмитрий Посохин.

- Нам известно о сложившейся ситуации, на месте уже были представители администрации, - рассказала в сотрудник пресс-службы Кунгурского муниципального округа Наталья Рожкова. – Было принято решение восстановить плотину, сделать ее бетонной, чтобы такой ситуации впредь не повторилось. Угрозы жителям и их домовладениям нет.

Точных сроков восстановления плотины не назвали, уточнив, что средства для ремонта обещали найти в администрации. Тем временем местные жители с сожалением вздыхают, ведь пруд в Калинино – излюбленное место отдыха.

- Теперь ни искупаться, ни рыбу половить, - говорят они. – Это же наше единственное место отдыха.

В сельской администрации также добавили, что «в связи с чрезвычайной ситуацией на гидротехническом сооружении, вылов рыбы на пруду строго запрещен».

Домовладения в Калинино от прорыва плотины не пострадали. Фото: Подслушано Калинино.

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