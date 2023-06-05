Роман Вильфанд объяснил, когда в Приволжье закончатся погодные катаклизмы

В Пермском крае выпал град величиной с куриное яйцо. Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком".

Не только Пермский край, но буквально все регионы Приволжского округа попали в минувшие выходные в область разбушевавшейся стихии.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему приключились погодные катаклизмы. И рассказал, чего нам ждать дальше.

Сначала вспомним, как все было.

Градопад в Пермском крае

В Прикамье случился настоящий градопад. В соцсетях в минувшее воскресенье жители стали выкладывать снимки того, что натворили упавшие с неба градины размером с куриное яйцо: они пробивали насквозь крыли теплиц и домов, лобовые стекла автомобилей, оставляли на капотах машин большие вмятины.

В Прикамье град крушил теплицы и стекла автомобилей. Фото: паблик ВК "Лысьва сегодня".

- Всё, что посадили в огороде, все сломано! — с отчаянием делились садоводы.

Кто-то не поленился и измерил упавшую градину – больше 4 сантиметров в поперечнике!

Белые ледышки имели самую причудливую форму – идеально круглые, словно теннисный мяч, похожие на ракушки и даже с шипами! Не дай бог такая шипастая свалится на голову!

Потоп в Башкортостане и торнадо под Самарой

Башкирские села Кандрыкуль и Кандры сначала накрыл крупный град, а потом на поселения обрушился чудовищный ливень. Разыгрался ветер, который превратился в настоящий шторм и начал валить деревья. Потоки воды с небес сперва затопили дороги. Потом в них начали погружаться и дома.

Страшный ливень затопил два башкирских села. Фото: соцсети.

Когда стихия отступила, смытая с земли грязь перемешалась с мусором и стала стекать в близлежащее озеро.

Примечательно, что шкал шел узкой полосой – в соседних селах ничего подобного не было.

Такой смерч двигался по Самарской области. Фото: паблик ВК "ЧП Самара".

В пятницу, 2 июня, в Самарской области резко ухудшилась погода. На регион обрушились гроза и ливень. А в Кинельском районе образовался настоящий смерч. Сначала огромный вращающийся столб пыли заметили в селе Домашка, затем он переместился в сторону Бариновки. Потом его видели между Бариновкой и Дмитриевкой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Виной всему вертикальные потоки и ледяные шапки

- В Приволжском федеральном округе, начиная от северных Кировской и Пермской областей до самого юга – до Самарской, Саратовской областей, Башкортостана, Татарстана длительное время стояла чрезвычайно жаркая погода - на целых 7-8 градусов выше нормы, - объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Жара была обусловлена мощным антициклоном, причем, Приволжье находилось в его центральной части. И мало того, что солнце прожаривало землю, так еще поступал горячий воздух из Центральной Азии. В южных регионах Приволжского федерального округа были побиты многолетние рекорды. Тем воздух прогревался до 30-35 градусов, что и в июле не всегда бывает.

В итоге воздух с севера и северо-запада сталкивался с сильно прогретым. По границе этого раздела происходило стремительное перемещение воздуха от земли в высокие слои атмосферы. Возникало мощное образование облаков, причем чрезвычайно высоко – на высоте 12-14 километров. И возникала так называемая ледяная шапка, выпадал град, гремели грозы, происходило шквалистое усиление ветра.

Температурный контраст был очень велик. Например, после столь жаркой погоды в Ульяновской области ночью случились заморозки - столбик термометра опустился ниже нуля.

В ближайшее время погода в Приволжье станет более устойчивой и привычной – жара будет смещаться на восток: сначала на территорию Уральского федерального округа, потом на юго-западную Сибирь – на Омскую, Томскую, Новосибирскую области.

Погода уже приходит в норму в северной части и в центре Приволжского округа. Правда, на юге Приволжья – в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях еще ожидаются значительные – до 25 миллиметров – осадки с усилением ветра. Но затем и там наступит вполне умеренное лето - температура воздуха понизится в среднем градусов на пять.

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