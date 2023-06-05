Жигунов с песиком Степой, Добронравов – именинник: чем запомнился первый фестиваль кино «Медвежонок»

Сергей Жигунов вручал награду победителю в номинации «Лучший герой фильма». Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.

- Это Степа, - представил зрителям своего партнера актер и продюсер Сергей Жигунов. На награждение победителей 1-го Всероссийского фестиваля детского кино «Медвежонок» он приехал со своим песиком – крошечной мальтийской болонкой.

Вместе со Степой подмышкой Сергей Жигунов поднялся на сцену и вручил награду победителю в номинации «Лучший герой фильма».

- Я очень люблю делать фестивали, - признался гардемарин. – И у этого фестиваля есть все, чтобы он был прекрасным, в том числе чудесный город, в котором он проходит. Я и мои коллеги обязательно снимем фильмы, которые будут участвовать в следующих «Медвежатах».

Все звезды в гости к нам

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» проходил в Перми с 1 по 4 июня – в рамках празднования 300-летия города. В нем приняли участие звезды российского кино: Мария Шукшина, Сергей Жигунов, Антон Богданов, Иван Добронравов, Елизавета Арзамасова, Никита Кологривый, Глеб Калюжный…

Прилетела в Пермь на Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации с милейшим названием «Медвежонок», — написала Елизавета Арзамасова в своем телеграм-канале. Фото: телеграм-канал актрисы

Кстати, Иван Добронравов приехал в Пермь в свой день рождения - 2 июня ему исполнилось 34 года. И актер отметил его в дружной компании киношников.

Так как фестиваль собрал фильмы для семейного просмотра, многие звездные участники прибыли в Пермь с близкими людьми. Президент фестиваля Гавр Гордеев - с женой Ириной и детьми. Актер и режиссер Антон Богданов с любимой девушкой - Лаурой Кемстач. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин появился на открытии «Медвежонка» с дочерью.

Актер и режиссер Антон Богданов (слева) появился на открытии «Медвежонка» с любимой девушкой, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - с дочерью. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.

Три Ивана

В программу «Медвежонка» вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов. Среди главных новинок - картина Антона Богданова «Иван Семенов: большой поход» (6+) – продолжение ленты «Иван Семенов: школьный переполох», которая вышла на экраны прошлой осенью. Обе части снимали в Пермском крае.

– Мы очень торопились для того, чтобы показать наш фильм здесь, на открытии «Медвежонка», - рассказал Антон Богданов. - Фильм официально выйдет в прокат 12 октября, но было важно начать фестиваль с того, наполнено духом нашего города.

Фильм «Иван Семенов: школьный переполох» был основан на книге пермского писателя Льва Давыдычева. Он рассказывает о хулигане и фантазере, которого родители в качестве воспитательной меры перевели из элитной гимназии в обычную школу. Но и там он собрал свою «банду», которая ставит школу на уши. Для второго фильма был написан оригинальный сценарий. В нем вся «банда» отправляется в путешествие по Пермскому краю в поисках шамана, который может выполнять желания.

Актеры фильмов про Ивана Семенова: Роман Погорелов, сыгравший Ивана, Мария Шукшина — его бабушки, Костя Костин — одного из друзей Ивана. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля:

А сейчас Антон Богданов собирается снять третий фильм.

- Сценарий уже практически написан, - рассказал он «Комсомолке». - Снимать планируем в Перми, хотя есть много предложений и от других регионов: типа, что вы зацепились за Пермь, идите к нам. Конечно, интересно было бы сменить локацию, но с другой стороны, действие третьей части будет проходить зимой, и у нас появится возможность показать красивую заснеженную Пермь в новогоднем убранстве, наши горнолыжные курорты. Поэтому Прикамье - в приоритете.

Выбор жюри

«Иван Семенов» был показан вне конкурса. А в конкурсную программу вошел другой снятый в Прикамье фильм – «Чук и Гек» (6+). Его режиссер Александр Котт был признан лучшим режиссером полнометражного кино.

«Чук и Гек» мог получить приз еще в одной номинации – за лучший сценарий. Но, как отметила председатель взрослого жюри Мария Шукшина, это было бы нечестно, так как в основе сюжета - все-таки повесть Аркадия Гайдара. Поэтому приз за сценарий достался фильму «Девочка Нина и похитители пианино» (6+).

Кроме взрослого, профессионального жюри на фестивале работало и детское, в которое вошли одаренные пермские школьники. Они и выбирали лучшие фильмы. Лучшим анимационным фильмом, по мнению детей, стал «Яга и книга заклинаний», а лучшим полнометражным фильмом - «Мой папа – вождь».

Призами зрительских симпатий были отмечены фильм «Артек. Большое путешествие», мультфильм «Яга и книга заклинаний», сериал «Манюня». Лучшим фильмом в категории 12+ зрители назвали картину «Голова-жестянка».

Кинематографисты ждут идеи

- Такие фестивали, как «Медвежонок», нужны, чтобы не обрывалась связь между поколениями, чтобы родителям было о чем поговорить с детьми, - считает актриса Елизавета Арзамасова, входившая в жюри конкурса анимационных фильмов.

Сами же кинематографисты признались, что испытывают дефицит идей для будущих фильмов и объявили сбор заявок на сценарии для детского кино.

- Мы ищем оригинальные сюжеты и идеи, чтобы поставить на поток производство правильного семейного кино, - подчеркнул генеральный директор кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин. – Снять «Чебурашку», «Простоквашино», «Волшебника Изумрудного города» - эти идеи лежали на поверхности. Нам нужны новые идеи, новые герои, новые смыслы.