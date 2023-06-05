Новый учебный год ученики пермской школы №22 встретят в обновленном здании

.

Школа № 22 — одна из старейших в Перми. Она обладает богатой историей. С 1890 года здесь размещалось училище для слепых детей, созданное по инициативе одной из первых российских женщин-врачей Евгении Павловны Серебренниковой. Позднее - детский дом, школа-коммуна, «Школа Семилетка», в военные годы — помещения здания служили госпиталем. А с 1960 года в школе № 22 идет углубленное изучение французского языка.

Но здание более чем столетней постройки требовало капитального ремонта. Он начался в мае прошлого года. В этом году ремонт планируется завершить: уже проведен необходимый демонтаж, ведутся отделочные работы внутри корпуса, устанавливаются окна, продолжается замена инженерных систем и ремонт фасада. Работы проходят в рамках партийного проекта «Единой России» и Минпросвещения РФ «Модернизация школьных систем образования».

.

Как ведутся работы, проверил депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин. Школа №22 является одной из курируемых депутатом в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования».

— Здание является памятником архитектуры и было построено еще в 1889 году, что накладывает дополнительную ответственность — корпус действительно уникальный и капитальный ремонт проводится здесь впервые. Подрядчик идет в графике и даже с некоторым опережением. Несмотря на то, что по договору срок сдачи объекта в конце года, планируется завершить все до 1 сентября, чтобы у ребят была возможность встретить новый учебный год уже в обновленном корпусе, — рассказал Антон Немкин.

Помимо ремонтных работ, в школе также планируют создать музей, чтобы ученики, родители и гости школы могли узнать богатую историю учебного заведения.

В числе учебных заведений, ремонт которых также курирует Антон Немкин, специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Уральское подворье». Здесь планируется провести капремонт кровли. Как отметил депутат, работы уже начались, их также планируется завершить к 1 сентября.