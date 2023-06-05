Фото: Скрин трансляции матча

«Красно-черные» завершили сезон во Второй лиге домашней встречей с «Торпедо» из Миасса. Для пермяков в турнирном положении эта встреча уже ничего не решала – за тур до окончания первенства они заняли третье место в групповом турнире.

Этот результат не позволил ФК «Амкар Пермь» решить главную задачу сезона по выходу в Первую лигу отечественного футбола. Ее перед командой поставили не только клубное руководство, но и краевые власти, которые оказывают солидную финансовую поддержку.

Матч в Перми завершился со счетом 1:1. В любом случае, «красно-черных» это результат не удовлетворил. Эмоции били через край уже после финального свистка главного арбитра матча. Часть игроков рухнули без сил на поле, другим хватило сил на эмоции другого плана.

По сложившейся традиции, по окончании матча все игроки направляются к своим болельщикам поблагодарить их за оказанную поддержку. Так случилось и на этот раз. В один из моментов полузащитник команды Тимур Абдрашитов обернулся, увидел позади себя капитана команды Евгения Тюкалова и что-то в сердцах ему высказал. Как показалось с трибун, «кэп» сначала толкнул одноклубника, а затем крепко обхватил его шею. Благо, назреваемый конфликт удалось погасить рядом находившимся игрокам.

Эту ситуацию увидел и главный арбитр Владислав Рыбаков из Ульяновска, который ее оценил как агрессивные действия со стороны Евгения Тюкалова, показав ему «красную» карточку. После этого Тюкалов и Абдрашитов, не глядя друг на друга, ушли в раздевалку.

«Атмосфера в команде нормальная, все, наверное, устали очень. Плюс, игра сегодня получилось очень эмоциональная. Что касается конфликта, такое бывает в команде: пускай это останется внутри раздевалки, на публику это не выносится», - отметил после матча главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков.

В пресс-службе «красно-черных» пояснили, что Тимур Абдрашитов получил критику от партнеров по команде за ряд эпизодов на поле во время прошедшего матча, и воспринял это слишком эмоционально. Евгений Тюкалов подошел к нему, чтобы успокоить. Арбитр в этом эпизоде увидел нечто другое, трактовав его как удушающий прием.

«В раздевалке после матча все поговорили в целом о матче и сезоне. Этот случай даже не обсуждался. В ближайшие дни клуб направит документ в КДК (Контрольно-дисциплинарная комиссия) РФС, для отмены «красной» карточки», - рассказали «Комсомолке» в пермском клубе.

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