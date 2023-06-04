Скоро садоводам и огородникам Прикамья придется отбиваться от насекомых и птиц

В жаркую погоду без поливки не обойтись! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Погода нынче сошла с ума! – сетуют дачники. - И растения, похоже, тоже.

Действительно, в апреле весна бежала на две недели раньше срока. А в начале мая деньки уже напоминали летние.

Садоводы и огородники с надеждой отправились открывать дачный сезон.

И многих ждало разочарование.

- Я надеялась, раз зимой затяжных морозов у нас не было, а весна выдалась на редкость теплой, значит, клубника перезимует хорошо, - качает головой жительница Пермского края Ирина. - А увидела лишь редкие зеленые росточки в гуще почерневших листьев!

Синоптики и агрономы объясняют, в чем тут дело. Прошлой осенью в Приволжье в ноябре ударили чуть ли не январские морозы, а снега еще не было.

- Да, осенние бесснежные заморозки не обошлись без последствий, - объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Все растения, которым пришлось зимовать, чувствуют себя после зимы не очень хорошо. В северных регионах даже озимый чеснок вымерз. Пострадали тюльпаны, гладиолусы и другие луковичные. Да и некоторые плодовые деревья тоже.

Майские заморозки пережили. Ждать ли июньских?

После майских праздников пришла новая беда.

Вишни, сливы, груши, яблони обрадовались по-летнему теплым дням и покрылись ароматными цветами. А тут - ночные майские заморозки. И соцветия, а также зазеленевшие до срока почки на некоторых ослабших после осенних морозов деревьях пожухли.

Впрочем, посевная в приволжских садах и огородах в основном закончена. Дачники разогнули спины, перевели дух и кое-где уже собирают первый урожай – начинает созревать жимолость.

Уже завершены везде посадки в теплицах, засеяны грядки, выделенные под картофель, и разве что осталось кому-то высадить помидоры и огурцы в открытый грунт. Означает ли это, что все тревоги, связанные с аномальной погодой, позади?

- Вообще-то и в июне заморозки бывают, - напоминает Антон Лещев. - Сейчас вроде бы синоптики их не пророчат, но лучше все-таки держать наготове укрывные материалы, чтобы если очередное арктическое вторжение все же произойдет, то можно было бы спасти посадки.

Они тоже не прочь полакомиться нашим урожаем

Впрочем, угрожает нашему урожаю отнюдь не только похолодание. Есть те, кто с нетерпением ждет, когда можно будет на него наброситься. А некоторые - уже набрасываются.

- Этой весной - очень тревожная ситуация с насекомыми: они в такую теплую погоду, которая стояла в последнее время, блаженствуют, - предупреждает Антон Лещев. - Тля – та уже просто зверствует. Причем не только обычная, но и галловая тля – вот эти вот красные вздутия на смородине. Очень многие растения ей нынче поражены, она атаковала даже яблоню. Много нынче листогрызущих насекомых, которые просто скелетируют листья, так что на них остаются одни лишь прожилки. Появляются паутинники - насекомые, которые коконы вьют. Очень скоро в полный рост заявит о себе паутинистый клещ. Весной можно было наблюдать множество самок этих насекомых, они сейчас расползлись и отложили личинки, так что сейчас нужно готовиться к нашествию.

Антон Лещев объясняет, что способ противостоять такому походу всех этих летающих и ползающих, пожалуй, только один: опрыскивание растений ядохимикатами.

И это не единственная угроза: вот-вот начнут атаковать наши сады и огороды пернатые. Дрозды, которые раньше были перелетными птицами, теперь обжились в городах Приволжья и уже отправились в пригороды подкарауливать лакомый урожай ягод.

- Тут поможет спасти все выращенное лишь сетка от птиц либо укрывной материал, - объясняет орнитолог, кандидат биологических наук Наталья Костицина. – Любые отпугивающие устройства тут не помогут. У дроздов желание насытиться обычно перевешивает чувство опасности.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Контрольные «закопки» и средство от зноя и мороза

- Укрывной нетканый материал спасет от заморозков, только если сложить его в два слоя – воздушная прослойка будет служить неплохим теплоизолятором.

- В жаркие солнечные дни недавно высаженные растения стоит укрыть от палящего солнца. В данном случае достаточно будет одного слоя укрывного материала.

- Поливать ту же картошку нужно обильно, расходуя литров 20-30 на квадратный метр. Делать это необходимо 3-4 раза за сезон.

- Чтобы определить достаточность полива, полезно сделать «контрольные закопки» - в определенных местах раскапывать почву лопаткой и смотреть, дошла ли вода до корней.