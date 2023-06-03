Откроет концертную программу в честь Дня города певица Zivert. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все ближе День города. Именно 11 и 12 июня в Перми развернутся массовые праздничные события, посвященные 300-летию столицы Прикамья.

В Пермь пожалуют многие известные российские звезды. Они будут выступать в самых разных местах. Сначала поучаствуют в большом праздничном концерте на эспланаде, а затем переместятся на другие площадки в районах города.

Таким образом, те, кто не смогут вырваться в центр, смогут вживую и бесплатно услышать популярных исполнителей неподалеку от своего дома. А истинные фанаты, при желании, смогут услышать и увидеть своих любимцев дважды, не заплатив ни копейки. Ведь даже автобусы в День города будут перевозить пассажиров бесплатно.

Таким образом, не лишне еще раз внимательно посмотреть, запомнить и рассказать своим друзьям, где в какое время и кого из звезд российской эстрады можно будет бесплатно услышать в Перми на день города.

Как у нас повелось, праздничные мероприятия начнутся накануне Дня города.

11 июня в 19.00 на площади перед Театром-Театром можно будет посмотреть выступление певицы Zivert.

12 июня в 12.00 на сцене перед Театром-Театром стартует большой праздничный концерт. На нем выступит целая плеяда популярных российских артистов.

Своим творчеством пермяков и гостей города порадуют Александр Айвазов, Татьяна Овсиенко, Ирина Нельсон, Иван Дмитриенко и Денис Клявер, группы «Невский проспект», Artik&Asti, «Иванушки International», REFLEX

Также 12 июня на набережной Камы в 13.00 стартует фестиваль ди-джеев. В нем примут участие DJ Smash и Filatov&Karas. Завершится выступление артистов феерией с водными фонтанами, прожекторами и пиротехническими эффектами.

На площадках в районах города артисты начнут выступать еще накануне Дня города.

9 июня в поселке часовой концерт с 21.00 до 22.00 даст поп-группа «Краски». Прозвучат хиты «Старший брат», «Оранжевое солнце», «Он не знает ничего» и другие.

12 июня после большого праздничного концерта перед Театром Театром артисты перемесятся на другие площадки в районах Перми.

С 14.00 до 15.00 у ДК «Искра» в Закамске состоится концерт «Танцующая Пермь» с участием поп-группы Reflex.

Певица Татьяна Овсиенкоотправится в парк «Счастье есть», что на улице Маршала Рыбалко, 106. Ее концерт здесь запланирован с 18.10 до19.00.

В этот же день с 18.00 до 19.00 Александр Айвазов в Саду Миндовского на улице Мира будет исполнять свои хиты «Бабочка-луна», «Лилии», «Невеста» и другие.

А в парке им. Чехова на улице Репина, 20 с 18.00 до 19.00 выступит группа «Невский проспект», артисты исполнят кавер-версии хитов из творчества группы «Ленинград» и Сергея Шнурова.

С 18.50до19.40 на парковке перед ТРЦ «Планета» будет выступать группа Filatov & Karas со своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.

А 17 июня к набережной Камы возле Речного вокзала причалит теплоход с участниками группы «Чайф на борту. Они дадут большой сольный концерт, а также споют несколько хитов свместе с другими исполнителями. Например, с актрисой Зоей Бербер.

Вы можете заранее спланировать, куда отправиться, чтобы насладиться творчеством любимых артистов.