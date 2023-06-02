В выходные в Прикамье будет дождливо и пасмурно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Пермяки сетуют: «Почему погода чаще портится к выходным, может быть обойдется?» Мы спросили у начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова, может ли непогода обойти на стороной.

- Скорее всего, не обойдет. В нашу сторону следует циклон, - говорит Павел Владимирович.

Днем 3 июня и в первой половине ночи 4 июня в Пермском крае выпадут сильные дожди, прогремят грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с и градом. Температура воздуха составит порядка + 25 градусов.

- Больше всего достанется северным и восточным территориям Пермского края, уточняет Смирнов – Там погодные явления достигнут критерия «опасные»: ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалы со скоростью ветра до 25 м/с. Трудно пока сказать, как будут развиваться события, но до Перми, скорее всего, такой силы осадки не доберутся, тем не менее, погода испортится повсеместно.

К понедельнику синоптики обещают температуру уже не выше + 20…+22 градусов, а вот к середине недели, похоже, что жителям Прикамья придется утепляться - столбики термометров поползут вниз.

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