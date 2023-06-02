В спецоперации на Украине погиб молодой отец двоих детей из Карагая

Степан Вахрин погиб на СВО 9 мая.

«Парень - золотые руки! Большой души человек! Добрый, гостеприимный, общительный, идеальный муж, отец, зять. Можно бесконечно продолжать этот список. Как жаль, что мы больше не увидим твою улыбку, не услышим твой голос. Ты всегда будешь в наших сердцах. Вечная память тебе Степан!», - такие слова оставляют в соцсетях знакомые 36-летнего Степана Вахрина из села Карагай.

Он погиб во время проведения специальной военной операции в Украине. Несколько месяцев назад Степан сказал родным, что едет работать на вахту, но, как потом оказалось, уехал на СВО.

Родные Степана в социальной сети сообщают, что он погиб 9 мая в городе Артемовск Донецкой народной республики.

- Очень жаль Степана и его семью, - рассказывают знакомые. – Он положительный парень, доброжелательный, улыбчивый. Уехал на СВО, не сказав об этом родным, потому что знал, что они не одобрят, ведь у него двое несовершеннолетних детей, жена и мама. Мама в том году похоронила дочь, теперь сына.

На днях тело Степана доставят в Карагай, где он будет похоронен.

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