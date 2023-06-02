Парламентарии 14 регионов Приволжья направили ряд предложений федеральным органам власти

В Пермь приехали парламентарии из 14 регионов Приволжья. Фото: ЗС Пермского края.

В Пермь приехали руководители региональных парламентов 14 регионов Приволжского федерального округа. В краевом центре Прикамья состоялось 68-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Рассматривались важные вопросы. По итогам заседания был направлен ряд предложений в адрес федеральных органов власти.

В работе Ассоциации приняли участие заместители полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков и Олег Машковцев, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководители региональных законодательных органов власти, председатели молодежных парламентов ПФО, депутаты Законодательного Собрания Пермского края и представители правительства Пермского края. Также участие в заседании принял первый координатор Ассоциации законодателей ПФО, экс-председатель краевого парламента Прикамья Николай Девяткин.

Для высокотехнологичных производств нужно снизить налоги

Один из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании Ассоциации, посвятили внедрению новых технологий в сфере промышленности.

- В условиях беспрецедентных санкций увеличение нашего промышленного потенциала стало вопросом технологического суверенитета, - отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель парламента Нижегородской области Евгений Люлин. – Девять субъектов РФ в ПФО входят в тридцатку регионов страны, наиболее активно внедряющих инновации и новые технологии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в Прикамье внедрению современных технологий уделяется особое внимание. Для поддержки предприятий и развития производств применяются ряд инструментов.

- В том числе мы активно реализуем «дорожные карты» промышленной кооперации, - привел примеры Дмитрий Махонин. - Еще одно направление поддержки – специальные инвестиционные контракты. Также в числе ключевых направлений – реализация федерального проекта «Профессионалитет»: мы создали в регионе образовательно-производственные кластеры.

Глава региона подчеркнул, что во многом положительных результатов удалось достичь благодаря конструктивному взаимодействию с Законодательным Собранием Пермского края.

В рамках рассмотрения вопроса опыт развития промышленности в Пермском крае представил председатель регионального парламента Прикамья Валерий Сухих. В его докладе были озвучены региональные меры поддержки промышленников. С их помощью до 2030 года планируется реализовать 69 крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций более одного триллиона рублей, а количество новых и усовершенствованных технологий к 2030 году предстоит увеличить с 250 до 2000.

Валерий Сухих также подчеркнул важное значение Ассоциации как площадки для обмена опытом между регионами.

По итогам рассмотрения вопроса законодатели приняли ряд рекомендаций в адрес федеральных органов власти. Так, Государственной думе РФ предложено рассмотреть в приоритетном порядке проект федерального закона № 348244-8 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации».

В адрес федерального правительства было направлено предложение о предоставлении налоговых и таможенных преференций предприятиям – участникам научно-образовательных центров (НОЦ) для мотивации бизнес-организаций к разработке новых прорывных технологий.

Кроме того, законодатели подчеркнули, что считают важным снизить налоговую нагрузку для предприятий, которые производят продукцию по новым отечественным технологиям либо с применением отечественных аналогов импортного оборудования, - до выхода на проектную мощность.

Сельские территории нужно развивать комплексно

Участники заседания Ассоциации законодателей ПФО обсудили меры по комплексному развитию сельских территорий (КРСТ).

Как отметил председатель Государственного Собрания Республики Мордовии Владимир Чибиркин, в регионах Приволжского федерального округа проживает около 8 миллионов сельских жителей, что составляет 27 процентов от общей численности населения.

В Приволжье федеральная программа КРСТ реализуется с 2020 года, на ее реализацию было выделено около 45 миллиардов рублей из федеральных и региональных бюджетов.

По итогам обсуждения законодатели приняли ряд рекомендаций в адрес федеральных органов власти. В частности, они предложили увеличить объемы финансирования этой программы на предоставление социальных выплат для строительства или приобретения жилья.

Также было предложено увеличить финансирование в рамках ведомственного целевого проекта «Благоустройство сельских территорий» в связи с удорожанием строительных ресурсов.

- В каждом регионе округа накоплен большой опыт реализации мероприятий поддержки промышленности и села, этот опыт нужно использовать, анализировать и тиражировать а всю страну, – предложил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- Для успешного развития региона и всей страны важно, чтобы село жило, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. - А для этого необходимы соответствующие условия, чтобы людям хотелось жить в сельских территориях.

Законодатели Приволжья предложили разработать федеральную программу ремонта детских садов

Обращение с такой инициативой руководители региональных парламентов Приволжья направили председателю федерального Правительства Михаилу Мишустину. Решение принято по итогам заседания Ассоциации законодателей ПФО в Перми.

Члены Ассоциации обратили внимание на успешность масштабной программы «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2026 годы, которая реализуется в России по поручению Президента России Владимира Путина и финансируется за счёт федерального бюджета. Так, к концу 2023 будет обновлено 3000 школ, а до конца 2026 года – 7300. Кроме того, учителя образовательных учреждений проходят подготовку и повышение квалификации в рамках этого проекта.

Как отметил спикер парламента, комплексное развитие дошкольных учреждений могло бы стать логичным продолжением действующей сегодня программы модернизации школ.

- Детские сады требуют не меньшего внимания: здания, коммуникации и игровые площадки в некоторых учреждениях нуждаются сегодня в ремонте, - отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. – Необходимо привести их в нормативное состояние, обеспечить комфортные и безопасные условия пребывания в них детей, что повысит качество образовательного процесса.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года Владимир Путин обратил внимание на значимость обновления образовательной инфраструктуры.

В своём обращении Ассоциация попросила Михаила Мишустина рассмотреть возможность разработки российским правительством государственной программы комплексного капремонта детских садов, предусмотрев вступление её в силу с 2024 года.

Парламентарии Прикамья будут взаимодействовать с депутатами из Саратовской области

На состоявшемся в Перми заседании Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа было подписано очередное соглашение о сотрудничестве прикамских парламентариев с коллегами из других регионов.

На этот раз подписи под документом о взаимодействии поставили председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих и спикер Саратовской областной Думы Михаил Исаев.

- Это соглашение стало для нас восемнадцатым по счету, - отметил Валерий Сухих. - Это говорит о том, что мы открыты для обмена опытом и нам интересна совместная работа с коллегами, - подчеркнул Валерий Сухих.

- Нам важно не просто изучать опыт друг друга, но и обмениваться актуальными законодательными инициативами, перенимать лучшие практики организации законотворческого процесса и работы с жителями, - подчеркнул Михаил Исаев. - Накануне состоялось две встречи, на которых председатели профильных комитетов Саратовской областной Думы и Законодательного Собрания Пермского края обсудили ряд вопросов.

Михаил Нечаев отметил, что саратовским парламентариям, в частности, интересно, как организована в Перми работа по патриотическому воспитанию молодежи.

У Законодательного Собрания Пермского края уже заключено 17 соглашений о сотрудничестве с представительными органами субъектов РФ, в том числе с 10 законодательными органами субъектов ПФО.

НАША СПРАВКА

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа была создана в мае 2002 года.

Ее задача - координировать законотворческую деятельность субъектов РФ, обеспечить создание единой правовой основы для реализации политики государства в Поволжье.