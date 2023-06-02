Пермский скульптор поставил точку в споре о правильности написания слова «посикунчик»

Тарелка с пирожками стоит на салфетке с коми-пермяцким орнаментом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что и говорить, пермскому скульптору удалось подогреть интерес пермяков к своему будущему творению. Автор ставших популярными арт-скульптур «Пермяк соленые уши» и памятник водопроводчику, Рустам Исмагилов пообещал увековечить в бронзе знаменитые пермские пирожки – посикунчики.

Он долго хранил в секрете, как будет выглядеть его новое творение. Рассказывал лишь, что в высоту арт-объект будет около 1,2 метра. Что он будет интерактивным, как и его пермяк с солеными ушами.

Можно показать рукой, какое написание больше нравится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заинтригованные горожане гадали: какого размера будут бронзовые пирожки? А главное - как напишет: посИкунчик или посЕкунчик? Известно ведь, что споры на эту тему не утихают давно: кому-то больше нравится версия, которая напоминает, что начинку для пирожков надо рубить сечкой. То есть – пиши через «Е».

Кто-то настаивает на том, что настоящие посикунчики должны брызгать соком, когда их раскусишь. То есть буква «И» будет правильней.

Арт-объект поместили возле кафе с коми-пермяцкой кухней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот интрига позади. В первый день лета на улице Пермской рядом с кафе «Чӧскыт Керку» водрузили полутораметровый столбик-постамент из нержавейки. А на нем – блюдо с двумя бронзовыми пирожками. Практически в натуральном масштабе, один к одному.

Если зайти с одной стороны – увидишь надпись «ПосЕкунчик». С другой – прочитаешь: «ПосИкунчик».

Хочешь так читай, хочешь эдак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Получается, пермский скульптор поставил точку в давнишнем споре. Есть такое понятие в нашей грамматике: двойная норма.

Можно и так, и так.