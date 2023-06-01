Пермь в июне Фото: Анна Маркова

Главным событием июня 2023 года для жителей Перми станет День города. Праздничные мероприятия будут посвящены 300-летию столицы Пермского края. Кроме того, в июне стартуют знаковые события в культурной жизни Перми: Дягилевский фестиваль и Большой летний фестиваль «Город встреч». Городской транспорт перейдет на летний режим работы.

Также с 1 июня 2023 года вступят в действие ряд важных законодательных изменений в России.

День города Перми

12 июня 2023 года в Перми состоится День города. Праздничные мероприятия включат концертные программы с участием приглашенных звезд российской эстрады, спектакли, театрализованное пиротехническое шоу на набережной Камы. Театрализованные программы состоятся на 15 площадках во всех районах Перми. (0+)

Большой летний фестиваль «Город встреч» в Перми

С 17 июня 2023 года в Перми стартует Большой летний фестиваль «Город встреч». Над программой фестиваля работает известный фигурист и продюсер Илья Авербух. Масштабное событие будет проходить в течение трех месяцев на различных площадках Перми. За это время будут представлены лучшие практики, раскрывающие как культурные истоки города, так и самые модные и современные направления в его культуре. (0+)

Дягилевский фестиваль в Перми

С 22 июня 2023 года в Перми начинает работу традиционный Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Десять фестивальных дней вместят концерты и оперные постановки, перформансы и творческие встречи. Будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. (12+)

Летний режим работы транспорта в Перми

С 1 июня 2023 года в Перми вводится летний режим работы общественного транспорта. Оно меняется ежегодно по причине сезонного перераспределения пассажиропотока. В связи с этим на летнее расписание переходят 25 автобусных маршрутах из 70. Сокращений по трамвайным маршрутам не планируется. При переходе на летний режим автобусы и трамваи проходят генеральную уборку.

Дежурство в местах отдыха у воды в Перми

С 1 июня 2023 года в Перми начинается дежурство спасателей в популярных местах отдыха до их официального открытия, а также патрулирование акватории Камы на катере.

Сезон отдыха у воды в Перми

С 15 июня 2023 года в Перми открывается летний сезон в местах отдыха у воды. В Перми их насчитывается пять. Купание в этих местах запрещено.

Муниципальные услуги в сфере земельных отношений через МФЦ в Перми

С 1 июня 2023 года в Перми муниципальные услуги в сфере земельных отношений можно получать через отделения МФЦ.

Продажа вейпов и кальянов в России

С 1 июня 2023 года в России розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (вейпы и кальяны) будет осуществляться исключительно в магазинах и павильонах.

Освобождение доходов от уплаты НДФЛ в России

С 29 июня 2023 года в России будут освобождены от уплаты НДФЛ доходы, полученные в качестве меры по защите прав граждан – участников долевого строительства в соответствии с региональным законодательством. От налогообложения будет освобожден только один вид компенсации: или федеральная, или региональная. Речь идет о компенсации обманутым дольщикам, в том числе при банкротстве застройщика.

Дистанционный формат прохождения МСЭ в России

С 1 июня 2023 года в России медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно будет пройти в дистанционном формате в случаях: обжалования решения бюро МСЭ; осуществления главным или Федеральным бюро контроля за решениями нижестоящих бюро; дачи главным бюро консультации бюро по направлению в рамках программы дополнительного обследования гражданина. Для проведения МСЭ дистанционно бюро будет обеспечивать гражданину необходимое помещение, средства связи и оборудование, а также организовывать аудио- и видеозапись.

Регистрация товарных знаков на граждан в России

С 29 июня 2023 года в России товарные знаки можно будет регистрировать на имя граждан, включая самозанятых. Регистрация залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных станет обязательной.

Порядок отказа от украинского гражданства в России

С 17 июня 2023 года граждане России, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими такого гражданства со дня подачи в орган МВД России заявления о нежелании состоять в украинском гражданстве. После такого обращения им будет запрещено получать и использовать украинский паспорт. Повторно подать такое заявление будет возможно через 10 лет.

Прием заявлений на заграничный паспорт в России

С 1 июня 2023 года в России возобновился прием заявлений о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации. Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ, либо направлено в форме электронного документа через единый портал Госуслуг.

Обязательная двухфакторная авторизация на портале Госуслуг в России

С 1 июня 2023 года в России для входа в личный кабинет на портале Госсуслуг вместе с вводом логина и пароля потребуется прохождение дополнительной аутентификации.

День ежемесячной выплаты из маткапитала в России

С 1 июня 2023 года в России дата ежемесячных выплат из маткапитала на детей до трех лет будет единой - 5-е число каждого месяца.

Скидка на путешествия в поездах для детей в России

С 1 июня 2023 года в России на летний период дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут получить скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования.

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