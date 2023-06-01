В Перми прошло заседание Ассоциации молодежных парламентов Приволжья

Фото: ЗС Пермского края.

В краевом центре Прикамья собрались законодатели 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе и молодые парламентарии.

В частности, в Перми состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах ПФО. На нем рассматривались самые разные вопросы. Например, о том, как повысить возможности для самореализации молодых людей. Как обеспечить их участие в общественно-политической жизни регионов, учитывать их мнение в решении тех или иных местных проблем.

В Перми приехали парламентарии из 14 регионов Приволжья. Фото: ЗС Пермского края.

Как реализовать себя

- Глава государства Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления отметил важность обеспечения привлекательности муниципальной службы для молодых, образованных, современных, инициативных людей, - напомнил, поприветствовав участников заседания, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Буренков. - Для этого необходимо повышать ее престиж и возможности профессионального роста, предоставлять меры поддержки и развивать другие механизмы стимулирования.

Он обратил внимание, что хорошие шансы для самореализации на муниципальном уровне дает участие молодежных проектов в конкурсе по распределению грантов Президента России, в том числе в сфере поддержки участников СВО и их семей.

Еще одним важным ресурсом для местных властей, по мнению Игоря Буренкова, могут стать муниципальные центры управления, которые будут создаваться по аналогии с Центрами управления регионами.

Кадровый резерв растет

Об опыте Прикамья по вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь края рассказал председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края Арсений Коротовских. Он сообщил, что численность созданного в Пермском крае Молодежного кадрового резерва уже превышает 3 тысячи человек.

- Войти в его состав сегодня может любой молодой житель Пермского края от 18 до 35 лет, имеющий достижения в общественно-политической сфере, - отметил Арсений Коротовских. - Молодежный кадровый резерв – первая ступень при формировании молодежных парламентов, как регионального, так и местного уровня.

- Нам удалось создать систему, которая позволяет реализоваться каждому, кто готов предложить свои инициативы, - оценил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

Каких законов не хватает

Обсуждались на заседании Ассоциации и другие инструменты вовлечения молодежи в решение вопросов на местах. В частности, в регионах развивается молодежное инициативное бюджетирование. Этот механизм уже работает в Нижегородской области и Республике Удмуртия, в Пермском крае разрабатывается необходимая нормативная база.

Также участники заседания поддержали предложение – наделить молодых парламентариев правом выносить на обсуждение региональных парламентов проекты законов.

- Необходимо использовать все инструменты для самореализации молодых людей, - подчеркнул координатор Ассоциации молодежных парламентов субъектов ПФО Владимир Москаленко. - Мы ставим для себя целью – наделить правом законодательной инициативы молодежные парламенты всех 14 субъектов ПФО. Это позволит молодым людям проявлять себя в сфере нормотворчества.

«Взрослые» парламентарии по достоинству оценили желание молодых парламентариев внести свой вклад в законотворческий процесс.

- Члены Ассоциации молодежных парламентов Приволжья активно заявляют о себе: работают наравне со старшими коллегами по Ассоциации законодателей ПФО над темами, имеющими большое значение для будущего страны, - отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО, спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин. – Например, мы обсуждаем в Перми перспективы технологического развития и суверенитета отечественной промышленности, а молодежь, в свою очередь, правильно и своевременно ставит вопрос о дополнительной государственной поддержке молодых ученых.

Снимок на память. Фото: ЗС Пермского края.

ПЕРМСКИЙ ОПЫТ

Кузница молодых кадров

В Прикамье молодые парламентарии из регионов Приволжья посетили ведущие промышленные предприятия и образовательные центры. В частности, они познакомились с работой Аэрокосмического факультета ПНИПУ и научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

- У нас учится большое количество студентов-«целевиков», в том числе для оборонно-промышленного комплекса, которые уже при поступлении заключают договор с предприятием, - рассказал ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. - Наш университет – кузница кадров для многих отраслей промышленности. Студенты вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность с 1 курса.

Особенностью работы Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» является его кооперация с крупнейшими предприятиями страны в сфере нефтедобычи и с ведущими вузами.

- В нашем крае успешно реализовано взаимодействие между учебными заведениями и предприятиями в вопросах кадровой политики, отметил председатель Молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских. - Это позволяет студентам получить необходимые практические навыки для того, чтобы быть востребованными специалистами сразу после окончания вуза.