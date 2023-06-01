Июнь в Перми будет теплым и сухим

В Пермь пришло настоящее лето Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Первые дни лета в Перми будут теплее климатической нормы. При этом Прикамье находится между холодной зоной европейской части России и жарким Зауральем. Поэтому погода будет неустойчивой: то солнце, то дождь. 3 июня в Перми вероятны грозы. А на следующей неделе, с 6 - 7 июня, под влиянием антициклона начнется небольшое похолодание, ночью температура воздуха будет составлять от +5 до +10, днем - от +17 до +22 градусов, - рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По данным синоптиков, июнь в Пермском крае ожидается умеренно теплым, с температурой воздуха на один градус выше климатической нормы. А вот осадков окажется меньше нормы на 20 - 40 процентов. Июнь будет существенно теплее и суше прошлогоднего, но холоднее, чем в 2021 году.

9 - 10 июня вероятно вторжение холода с Баренцева моря на Европейскую часть России. Благодаря этому в Прикамье в эти дни возможны осадки.

Середина июня вновь ожидается сухой. Особенно от засухи будут страдать южны, сельскохозяйственные районы Прикамья. А температура воздуха будет около климатической нормы, с небольшими похолоданиями из-за затока прохладного воздуха с северо-запада.

- Конец месяца будет очень теплым на северо-востоке Европейской территории России, а в Пермском крае температура воздуха и количество осадков ожидается около нормы, - отметил Андрей Шихов. - При такой синоптической ситуации также есть надежды на окончание экстремальной засухи на юге региона. Но нужно иметь в виду, что прогноз на третью декаду очень ненадежный.