Читатели сайта «Комсомольской правды» выбрали победителей проекта «Настоящие люди»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полтора месяца на сайте «Комсомольской правды» шло голосование за участников проекта «Настоящие люди», и мы, наконец-то, готовы подвести итоги.

«Настоящие люди», напомним, это проект, который рассказывает об обычных пермяках, которые думают не только о себе, но и тех, кому больно или тяжело. Также рассказывает он о тех, кто делает Пермь по-настоящему Великой!

А чтобы как можно больше пермяков узнавало о таких замечательных людях, «Комсомольская правда» сделала проект традиционным, и проводит его уже во второй раз.

Все участники «Настоящих людей» - это герои наших публикаций, о которых «Комсомолка» писала в минувшем году. Они спасали чужие жизни, учили или лечили людей, помогали задерживать преступников, а еще творили и созидали! Все до единого они заслуживают почета и уважения! Об этом, кстати, говорят сотни и тысячи голосов, которые пермяки отдали в пользу того или иного номинанта.

Результаты читательского голосования распределились в итоге следующим образом:

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ»:

1 место – Наталья Ивановна Аверьянова, детский доктор из Перми, которая более 50 лет лечит детишек - 7255 голосов

2 место - Анатолий Владимирович Анисимов, тренер по спортивному ориентированию из поселка Пашия, который воспитал полтора десятка кандидатов в мастера спорта, а также придумал и организовывает интересные спортивные соревнования – 3505 голосов

3 место - Михаил Гилев, многодетный отец из Соликамска. Выйдя прогуляться со своей крохотной дочуркой в коляске на улицу, он спас женщину от грабителя – 2889 голосов.

ДЕТИ ГЕРОИ:

Иван Миков – 814 голосов

Прошлой осенью 14-летний Иван Миков из Нытвы спас большую дворнягу, упавшую в канал у пруда. Собака весила больше, чем Иван, но школьник бросился в холодную воду и вытащил ее на берег. А потом по-доброму разговаривал с собакой и утешал ее.

Даша Мохова – 427 голосов

Юная изобретательница из Перми Даша Мохова изобретает с пяти лет и стремится сделать жизнь проще и комфортней. Она придумала для собственной бабушки устройство для легкого надевания бахил, а для щенков - будку, которая растет вместе с ними. Со своими идеями она часто участвует и побеждает в конкурсах!

Лиза Сакулина – 241 голос

Прошлым летом Лиза Сакулина из села Усть-Зула Юрлинского района спасла 19-летнюю подругу, у которой в речке случился приступ эпилепсии. Когда девушка начала тонуть, Лиза не растерялась, схватила ее за волосы и начала звать на помощь.

Анна Покидкина – 241 голос

Первоклассница Анюта написала письмо бойцу на СВО, а когда письма уже были готовы к отправке, девочка нанизала на ниточку бусинки и сделала браслетик, чтобы он оберегал военного. Каково было удивление девочки, когда она увидела видео, где военный открывает конвертик, а там - письмо Анюты и тот самый браслетик. Боец поблагодарил девочку за подарок и надел на руку, сказав, что поддержка детей очень важна.

Вадим Яхин – 216 голосов

Самый маленький участник нашего проекта «Настоящие люди» - двухлетний Вадим Яхин, который помог спасти на пожаре всю свою большую многодетную семью. Его старшие братья и сестры уже спали, а сам малыш смотрел вечером мультики. Когда в частном доме начался пожар и погас свет, Вадим закричал и разбудил задремавшую маму, а она успела разбудить всех деток и вывести их из дома.

Андрей Шаров, Алексей Морозов, Даниил Поторочин и Даниил Драчев – 214 голосов

Четверо подростков из Оханска спасли человека, который чуть не утонул. Когда ребята шли по крутому склону Камы, навстречу им попался подвыпивший гуляка. Ребята прошли мимо, а когда услышали шум за спиной и обернулись, увидели, как мужик полетел под откос и упал в воду. Ребята бросились за ним и в последний момент успели схватить тонущего за футболку.

Лидия Котельникова – 210 голосов

Хрупкая девочка из Перми Лидия Котельникова установила новый мировой рекорд по отжиманиям на ладонях от пола за одну минуту. Она отжалась 85 раз, в то время как рекорд Гиннесса – 60 отжиманий. Родители 6-летней девочки говорят, что она совершенно обычный ребенок, просто очень спортивный. Тренироваться ее никто не заставляет, Лида сама с огромным удовольствием бежит на тренировки.

Егор Долгих – 208 голосов

16-летний Егор Долгих из Перми во время стрельбы в пермском университете спасал людей. Студент колледжа профессионального образования в момент вооруженного нападения был в столовой, там же еще человек 15. Парень вывел людей через служебный ход на кухне и повел их в отделение ГИБДД, откуда и пришла помочь в виде инспектора ДПС Константина Калинина.

Егор Епишин – 147 голосов

15-летний Егор спас младшего брата Захара, рискуя собой. Мальчики шли по переходу через дорогу к автобусной остановке и услышали визг тормозов. Егор обернулся и увидел, как прямо на брата мчится черный «Мерседес». За долю секунды до возможной трагедии он оттолкнул Захара от машины и спас ему жизнь.

Матвей Якуш – 102 голоса

Школьник Матвей Якуш из Перми создал собственный музей изоляторов, в котором более 500 экспонатов. Организовал он его в дедушкином гараже. На стеллажах аккуратно расставил белые фарфоровые «шишечки» и разноцветные стеклянные штуковины. Парень постоянно пополняет свою коллекцию и проводит в музее бесплатные экскурсии для всех желающих.

Всех наших победителей мы пригласим в редакцию «Комсомольской правды» на торжественное награждение. О времени и месте проведения мероприятия каждому сообщим лично.

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Партнеры проекта:

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