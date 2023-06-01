Близка река, да не искупаешься: пермякам запретили лезть в воду в черте города

Официальных пляжей в Перми нет Фото: Василий Вахрин

Жаркая погода так и манит искупаться. Но залезать в уже прогревшуюся воду в Перми запрещено. Потому что официальных пляжей в городе в этом году нет.

Есть только четыре организованных места отдыха у воды:

- на правом берегу Камы в районе Коммунального моста,

- у Мотовилихинского пруда,

- на левом берегу Камы в районе КамГЭСа

- на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

Пятое традиционное место отдыха – в Кировском районе – в этом году недоступно из-за капительного ремонта набережной.

- А купание в местах отдыха у воды на территории Перми запрещено, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В чем же отличие мест отдыха от пляжа?

- Места отдыха у воды не подразумевают купание, там разрешено принимать только солнечные ванны, - объяснил главный государственный инспектор по маломерным судам Прикамья Вадим Арамилев. - В традиционных местах для купания в Перми отсутствуют положительные пробы отбора воды и речного песка. Организации пляжей препятствуют наличие санитарных зон промышленных и инфраструктурных объектов, бесхозные стоки, отсутствие инженерных коммуникаций.

Так что для того, чтобы искупаться без нарушений правил, пермякам придется отправляться на пляжи Пермского района. Один действует на Каме возле курорта «Усть-Качка» и три - на Сылве, в районе деревни Мостовой.

Впрочем, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило, что на 1 июня ни один пляж в Прикамье еще не получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения. А значит, купаться запрещено везде.

При этом, напомнили в МЧС, в Пермском крае предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах. Для граждан размер штрафа составляет 2 - 4 тысячи рублей.

Но, несмотря на все запреты, некоторые горожане уже открыли купальный сезон. И поэтому, хотя официально места отдыха у воды в Перми откроются 15 июня, уже с 1 июня пермские спасатели начали дежурство на берегах рек.

Кроме четырех официальных мест отдыха у воды, посты спасателей появятся в Дзержинском районе на берегу Мулянки и на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «Пермь-I». Также будет спущен на воду спасательный катер, который будет курсировать по акватории Камы от Кировского до Орджоникидзевского района.

- Это позволит оперативно реагировать в случае происшествий на воде, - отметили в мэрии.