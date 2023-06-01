ЕвроХим продолжает участие в федеральном проекте «Профессионалитет»

Фото: ЕвроХим – Усольский калийный комбинат

ЕвроХим принял участие в мероприятии «Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса». Презентация прошла в Координационном центре Правительства Российской Федерации и была посвященная итогам первого года работы программы «Профессионалитет» и новым возможностям, доступным в 2023 году для студентов колледжей по всей стране. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель Комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации РСПП Андрей Комаров и ключевые работодатели.

О перспективах и масштабах развития проекта рассказала Татьяна Голикова:

- 2024-2026 годы, с учетом поручения Президента, ознаменуются расширением «Профессионалитета», количество образовательно-производственных кластеров возрастет. По нашим оценкам это порядка еще 170 единиц к тем, которые уже имеются. Проектом будут охвачены электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная и другие отрасли, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства. Проектом будут охвачены полторы тысячи колледжей во всех регионах с привлечением более 3 тысяч наставников из 1,5 тысяч предприятий, - подчеркнула заместитель председателя Правительства.

ЕвроХим последовательно, фактически «с нуля», создает в городах присутствия систему подготовки новых инженеров химической промышленности. Ноу-хау компании в том, что она построила полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на своих предприятиях и обучение в собственных учебных центрах.

- Мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы студенты имели возможность проходить обучение не только в стенах колледжей, но и на базе наших предприятий и учебных центров, которые оснащены современным оборудованием, симуляторами технологических процессов и применяемой техники. Таким образом студенты получают опыт, который ранее могли получить только спустя какое-то время после трудоустройства. Учащиеся также имеют возможность посещать промышленные площадки компании. Это – возможность с первых месяцев обучения видеть реальные рабочие места, понимать возможности развития в компании и быть уверенным, что работодатель в них заинтересован. Первых выпускников по программе мы ожидаем в следующем году и надеемся, что результатами будем довольны, потому что в наших будущих сотрудников мы вкладываемся уже с первого дня их прихода в образовательные учреждения, – отметил в своем выступлении директор ЕвроХима по взаимодействию с государственными органами Андрей Шуль.

Благодаря поддержке ЕвроХима в проекте «Профессионалитет» уже участвуют Кингисеппский колледж технологии и сервиса (Ленинградская область), Ковдорский политехнический колледж (Мурманская область) и Новомосковский политехнический колледж (Тульская область). Планируется, что с 2024 года к программе могут присоединиться Невинномысский химико-технологический колледж (Ставропольский край) и Березниковский политехнический техникум (Пермский край).