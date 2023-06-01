Семь ярких фестивалей, которые стоит посетить жителям Прикамья

Грушинский фестиваль в этом году пройдет в 50-й раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский фестиваль

Знаменитый фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина (12+) в этом году пройдет в 50-й раз. Он состоится на традиционном месте - фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области - с 29 июня по 2 июля.

Организаторы ожидают, что на «Грушинку» приедут порядка 50 тысяч человек. Одновременно будет работать 15 концертных площадок, где выступят более сотни приглашенных артистов. В их числе Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, «Грушинское трио», Галина Хомчик, Тимур Шаов, Никита Высоцкий.

Традиционный ночной гала-концерт на «Гитаре» состоится в ночь на 2 июля.

Гостям фестиваля обещают ретропутешествие: воссоздание на поляне атмосферы 1970-х, работу костровой площадки, ретрофотозоны. На поляне будет представлена галерея «Пять поколений лауреатов Грушинского», а также галерея «Легенды Грушинского», посвященная знаменитым ушедшим бардам.

Улицы и тропы поляны обретут названия и будут носить имена легендарных людей Грушинского фестиваля. Там можно будет увидеть дорогу Юрия Визбора, аллею Юрия Кукина, перекресток Евгения Евтушенко, переулок Леонида Сергеева, рощу Валерия Мищука, поляну Юрия Панюшкина, тропу Виктора Берковского.

Вход на Грушинский фестиваль бесплатный. А вот за въезд на поляну будут взымать экологический сбор - 1500 рублей.

«Столица закатов»

Фестиваль «Столица закатов» уже стал своеобразной визитной карточкой Нижнего Новгорода. Каждые выходные на протяжении всего лета город буквально утопает в музыке. Площади, скверы, набережные - все это превращается в концертные площадки.

- Столица закатов в этом году немного изменится. Вместо больших концертов, рассчитанных на 40 тысяч человек, у нас будут проходить мероприятия меньшего масштаба, но на большем количестве площадок, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. - В результате в летний выходной день ты не можешь не наткнуться на культуру. Ты гуляешь по Нижневолжской набережной - у тебя играет диджей, поднимаешься на набережную Федоровского - у тебя скрипачка или виолончелистка. Или ты в субботу приходишь в «Ракушку» послушать акустический концерт, а в воскресенье там симфонический концерт, которые традиционно проводит филармония по воскресеньям.

В этом году фестиваль «Столица закатов» стартует 3 июня. В этот день в Александровском саду пройдет концерт Сергея Мазаева, а на набережной Федоровского, Стрелке и Нижневолжской набережной можно будет увидеть «Соло на закате».

Одновременно на улице Рождественской стартует «Гастрономический фестиваль». На этот раз для гурманов будут перекрывать уже не половину, а всю пешеходную Рождественскую. Нижегородцев и гостей города ждут многочисленные дегустации, сеты и летние веранды многочисленных кафе и ресторанов.

«Бульвар»

3 и 4 июня в Ульяновске на территории музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» в четвертый раз пройдет межрегиональный фестиваль «Бульвар».

Традиционно в эти два дня улица Ленина станет пешеходной. Фестиваль соберет под открытым небом 30 музыкальных исполнителей со всей России, более 30 заведений в формате street-food от рестораторов Ульяновска, Казани и Самары. Запланирована выставка-продажа фермерской продукции двух десятков производителей. В программе мероприятия - интерактивная детская программа, развлекательные площадки, фотозоны, экскурсии и большой городской пикник на открытом воздухе.

«Славянский базар в Сердце Евразии»

С 26 по 28 июня в Уфе состоится Международный фестиваль искусств, который объединит два культурных проекта России и Беларуси: «Славянский базар в Витебске» и «Сердце Евразии».

Программа будет представлена звездами обеих стран. 26 июня фестиваль откроется «Симфонической ночью», где будут представлены шедевры мировой классики в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.

Состоится парад национальных костюмов - в этом году планируется установить рекорд Книги Гиннесса по наибольшему количеству участников. После парада на сцене фестиваля пройдут сразу 2 проекта: Kurai-fest и «Этноночь». Будут работать народные подворья, где будут представлены фольклорные и ремесленные коллективы. А на гастрофестивале гости смогут попробовать башкирские и белорусские блюда.

Вход для гостей и жителей столицы бесплатный.

Балет на закате

Один из самых красивых фестивалей Пермского края - «Тайны горы Крестовой». 1 июля на склонах горы Крестовой Пермский театр оперы и балета представит большую программу: фрагменты из балетов Валерия Гаврилина «Анюта», Арама Хачатуряна «Гаянэ» с грандиозным «Танцем с саблями», а также Сергея Прокофьева «Каменный цветок». (12+). Выступления артистов балета пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра.

Откроется фестиваль в 20:30, чтобы декорациями для балета стало уходящее за горизонт закатное солнце.

По словам организаторов фестиваля, во время его проведения предполагается ввести новые рейсы скоростного поезда «Ласточка» до Губахи.

«Волжский путь»

Фестиваль живой истории «Волжский путь» состоится в комплексе «Булгарская застава» Ульяновской области 14 и 15 июля.

Организаторы фестиваля обещают воплощение атмосферы жизни наших предков через реконструкцию образа жизни, воинских традиций и ремесел народов, обитавших на берегах Волги тысячу лет назад. Традиционно праздничная программа начинается с массового сражения, где конные и пешие рыцари сходятся в жестокой сечи за обладание титула лучшего бойца.

В течение всего дня ремесленники из разных регионов России будут проводить мастер-классы по изготовлению предметов быта, которые каждый сможет приобрести для своего дома.

«YLETAЙ»

Ежегодный рок-фестиваль «YLETАЙ» проходит в Удмуртии уже с 2007 года. Десятки тысяч фанатов со всей России приезжают в село Лагуново Сарапульского района, чтобы увидеть своих кумиров, пожить несколько дней в палаточном лагере и полностью погрузиться в атмосферу драйва.

С 13 по 16 июля на трех сценах - «Северная», «Южная» и «Драйв» - выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Удмуртии и других городов и регионов. Отдельной программой выступят участники отборочных туров, которые сразятся за право выступить на главной сцене.

Хедлайнерами фестиваля в 2023 году стали группы «Кипелов», LUMEN, «АлисА», «КняZz», «Слот», «RADIO TAPOK», «План Ломоносова» и многие другие известные коллективы.