«Новые люди» помогли молодым пермским предпринимателям презентовать стартапы Михаилу Мишустину

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Свою разработку они создали во время обучения по программе «Я в деле». За проектом стоит не только и не столько желание заработать. Скорее, это способ в прямом смысле изменить мир. Например, диагностировать у ребенка опасное заболевание на той стадии, когда оно еще поддается эффективному лечению, то есть спасти жизнь. Разработку пермской команды оценили и в регионе, и в столице. Предприниматели рассказали о ней премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Особенно востребованным наше приложение будет в отдаленных селах, где не всегда есть возможность быстро попасть к педиатру. За два месяца работы мы уже заключили контракты на внедрение с несколькими клиниками Перми. Наше приложение уже доступно в магазине RuStore, - рассказывает лидер проекта Анастасия Горнова.

Михаил Мишустин оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идет о социальном бизнесе. Например, таком, как у пермской команды.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Пермского края. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тренд этого сезона - технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект - это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше! - сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель - найти в регионах неравнодушную молодежь и помочь воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажеры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причем в этом сезоне почти треть из этих проектов - технологические стартапы.