В 2023 году на территории Пермского края организуют 14 официальных пляжей

Места отдыха у воды в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МЧС по Пермскому краю рассказали о подготовке к купальному сезону 2023 года. Подробности озвучил главный государственный инспектор по маломерным судам Прикамья Вадим Арамилев.

По его словам, особое беспокойство вызывает большое количество несчастных случаев на воде. В 2023 году будет сделан акцент на детскую безопасность. МЧС Прикамья уже сейчас приступило к разъяснительной работе среди населения.

В 2022 году число детей, погибших на воде, превысило в два раза их смерть на пожаре. В летний купальный сезон прошлого года в регионе произошло 53 происшествия на воде, в которых погибли 55 человек, из них 11 – дети. Наибольшее смертельных случаев среди детей произошло при оставлении их без присмотра у воды и неумение плавать, взрослых – купание в необорудованных местах и состоянии алкогольного опьянения.

В краевую ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) в 2023 году поступило 14 заявлений-деклараций об открытии пляжей на территории трех муниципальных округов – Чайковском, Добрянском и Пермском. Кроме Чайковского, не оказалось ни одного крупного населенного пункта Прикамья.

В Перми в настоящее время отсутствуют объекты, имеющие статус пляжа. К примеру, в соседнем Пермском округе таких мест в 2023 году будет сразу четыре: пляж на реке Каме - курорт «Усть-Качка», три пляжа на реке Сылве - в районе деревни Мостовой.

В этом году предусмотрена организация 45 мест организованного массового отдыха у воды в 22 муниципалитетах Пермского края. Они не подразумевают купание, разрешено принимать только солнечные ванны.

Постановлением администрации Перми утвержден перечень таких мест на территории города: в Кировском районе – правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Обронщиков; в Ленинском районе – правый берег реки Камы в районе Коммунального моста; Мотовилихинский район – между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом; в Орджоникидзевском районе – левый берег Камы в районе ж/д станции «КамГЭС»; в поселке Новые Ляды – левый берег залива реки Сылвы.

На пляжах будут дежурить стационарные спасательные посты, местах отдыха – передвижные мобильные посты. Спасатели-матросы пройдут аттестацию и специальную подготовку. Они должны уметь хорошо плавать, оказывать первую медицинскую помощь, оперативно реагировать на возможные происшествия. На каждом пляже или месте отдыха должны нести дежурство не менее двух спасателей.

«Ежегодно в адрес глав муниципальных образований направляются письма с рекомендациями по принятию мер по недопущению гибели людей на водных объектах в летний период. Совместно с представителями местных властей, общественниками и надзорными органми инспекторы ГИМС проводят патрулирование, разъяснительную и профилактическую работу с населением по безопасности на воде. Органы местного самоуправления организуют установку запрещающих знаков и аншлагов в летний период в опасных для купания местах», - отмечает Вадим Арамилев.

В каждом муниципальном образовании края есть ежегодные планы по подготовке к купальному сезону. Они включают обследование популярных мест отдыха населения у воды. При организации пляжа необходимо учитывать ландшафт, скорость течения, температурные и другие показатели.

К примеру, в традиционных местах для купания в Перми отсутствуют положительные пробы отбора воды и речного песка. Организации пляжей препятствуют наличие санитарных зон промышленных и инфраструктурных объектов, бесхозные стоки, отсутствие инженерных коммуникаций.

В планах на этот год у краевых властей стоит оборудование не менее одного пляжа в каждом муниципалитете.

В Пермском крае предусмотрена административная ответственность за купание в запрещенных местах. Для граждан размер штрафа составляет 2-4 тыс. рублей. Мера административного воздействия проводится органами местного самоуправления и сотрудниками полиции. Личность нарушителя устанавливается в совместных рейдах-патрулированиях. Ежегодно в Прикамье к административной ответственности за нарушение правил поведения на воде привлекаются около 300 человек.

В связи с установлением жаркой погоды главам муниципальных образований региона рекомендовано сдвинуть сроки начала купального сезона на более ранний период. В первые дни июня пляжи могут начать свою работу.

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