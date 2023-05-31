Работников телекоммуникационной отрасли Прикамья наградили за вклад в развитие отрасли

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- Сегодня благодаря научной мысли, труду и работе специалистов, время и расстояние не являются преградой для передачи информации. Посредством современных средств связи мы общаемся с родными и близкими, коллегами и бизнес-партнерами. Без профессионального внимания работников телевидения и радиовещания не проходит ни одного значимого события. Вы обеспечиваете полноту и своевременность информации, помогаете людям ориентироваться в динамично меняющемся мире, - обратился к работникам телекоммуникационной отрасли Прикамья Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

В честь Дня радио в пермской филармонии наградили работников телекоммуникационной отрасли, повлиявших на развитие связи в регионе.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников поблагодарил работников сферы за развитие и повышение качества мобильной связи и вручил юбилейные медали «Во славу и развитие Перми» в связи с 300-летием города.

- Это сложная работа, но ее нужно делать. Этого ждут жители нашего региона. И я могу смело сказать, что мы сделали колоссальный рывок в Прикамье за последние два года. Это сплачивает наших жителей, позволяет им радоваться путешествиям внутри региона, быстро обмениваться важными новостями с родными, - отметил Алексей Черников.

- Именно радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, - подчеркнул министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. - Сегодня мы можем смело говорить, что наш профессиональный праздник, День радио, уже можно называть Днем связи.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз обращал внимание на то, что предоставление доступа к качественной сотовой связи и мобильному интернету малым населенным пунктам и социально значимым объектам – одна из главных задач правительства Пермского края.

- Решение вопроса со связью и интернетом – практически жизненная необходимость. У нас в регионе ежегодно растет процент обеспеченности населения интернетом и связью. Совместными усилиями мы приближаемся к тому, чтобы обеспечить связью и мобильным интернетом все населенные пункты региона численностью от 100 человек. В ближайшие два года усилим работу в этом направлении, чтобы выполнить эту задачу до 2025 года, – подчеркнул глава региона.

И по поручению Дмитрия Махонина за последние два года свыше 120 малых населенных пунктов получили доступ к сотовой связи и мобильному интернету.

За 2022 год цифровыми сервисами были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек, доступ к связи и интернету получили более 27 тысяч человек.

С начала 2023 года у жителей 28 малых населенных пунктов появилась возможность связаться с близкими, воспользоваться порталом Госуслуг и другими цифровыми сервисами. Всего в этом году планируется обеспечить доступом к связи более 28 тысяч человек – жителей 99 населенных пунктов.

На сегодняшний день услугами связи и мобильным интернетом могут пользоваться 99,2 процентов жителей Пермского края.

В ближайшие два года работа по увеличению числа людей, которые имеют доступ к цифровым услугам, усилится. До 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты численностью от 100 человек.

Ведется работа по устранению «белых пятен» на дорогах – то есть связью обеспечиваются те участки дорог, где невозможно дозвониться до экстренных служб. На сегодняшний день возможностью вызова экстренных служб обеспечены 93 процентов краевых автодорог. 65 километров дорог были покрыты связью в 2022 году, в планах этого года - добавить еще 104 километра, что позволит пользоваться связью на 98 процентах дорог Прикамья.