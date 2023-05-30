Синоптики рассказали, как долго продлится в Пермском крае аномальная жара

Май в Перми оказался очень жарким Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 31 мая в Приволжье начнется период аномально жаркой погоды, когда температура будет выше обычной на восемь градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А что же ожидает пермяков?

По данным Пермского ЦГМС, 31 мая в Прикамье пройдут сильные дожди, а в отдельных районах - грозы. Прогремит гроза и в Перми. Причиной станет прохождение теплого фронта.

- Ночью 31 мая температура воздуха в Перми составит +18 градусов, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Днем - до +28 градусов.

Кстати, такая жара в завершающий день мая была в последний раз отмечена в 2015 году. Тогда 31 мая температура поднялась до +31,1 градуса, а среднесуточная температура составила +24,6 .

- Тем не менее в Прикамье период аномальной жары подходит к концу, - разочаровал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Последнюю неделю мая температура стабильно превышала норму на 8-10 градусов. Во вторник, 30 мая, в Перми уже стало заметно прохладнее. А 31-го будет последний жаркий день. И температурных рекордов ждать в ближайшее время не придется.

Ночью в четверг, 1 июня, через Прикамье пройдет холодный фронт. И днем установится малооблачная и умеренно теплая погода с температурой воздуха +19…+24 градуса.

- Первые дни июня будут отличаться неустойчивой погодой, периодически в разных районах пройдут обильные осадки, - прогнозирует Павел Смирнов. - Начало июня будет более прохладным и более дождливым, чем конец мая. А в воскресенье и в начале следующей недели ожидается более значительное похолодание. Днем температура не превысит 20 градусов, а ночью может опуститься до +5 … + 10 градусов.

Май в Перми в целом оказался очень теплым. Он занимает второе место после мая 2021 года, который был самым жарким в истории наблюдений.