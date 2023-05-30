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Общество30 мая 2023 8:22

Новую галерею в Перми сдадут в декабре, а строить Ледовую арену начнут до Дня города

Глава Прикамья перечислил сроки сдачи юбилейных объектов
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Так будет выглядеть новая художественная галерея.

Так будет выглядеть новая художественная галерея.

На состоявшейся в информагентстве ТАСС большой пресс-конференции, посвященной подготовке к 300-летию Перми, губернатор Дмитрий Махонин сообщил, когда будут сданы наиболее крупные объекты, посвященные юбилею города.

Новоселье галереи состоится в этом году

- В декабре мы должны достроить здание для галереи площадью более 2 тысяч квадратных метров, - пообещал Дмитрий Махонин. - И тем самым мы обеспечим возможность выставить около 15 процентов экспонатов из запасников, сейчас их выставлено меньше полутора процентов. После этого Кафедральный собор будет передан Русской православной церкви.

В новой галерее удастся выставить намного больше экспонатов.

В новой галерее удастся выставить намного больше экспонатов.

Этот проект глава региона назвал колоссальным.

- Лично я не знаю случаев, когда бы художественные галереи строились с нуля – как правило, они размещались у нас в исторических помещениях объектов культурного наследия, - объяснил он.

Уже в этом году в Перми откроется и музыкальная школа для одаренных детей.

- Мы рассчитываем, что ее строительство в будет закончено в октябре, - сообщил губернатор. - Как уверяет выдающийся пианист Денис Мацуев, это будет десятая школа подобного уровня в нашей стране.

Губернатор отметил, что для возведения некоторых объектов удалось привлечь частных инвесторов. Так, компания «ЛУКОЙЛ» строит на свои средства Малую сцену Пермского театра юного зрителя.

- В октябре закончится строительство этого объекта, и у нас в центре Перми появится уникальный квартал, посвященный деятельности ТЮЗа, - проинформировал Дмитрий Махонин.

Губернатор сообщил, что новую инфекционную поликлинику должны сдать осенью. После этого будут думать, что делать с площадкой нынешней инфекционки.

- Кроме всего прочего этот проект позволит освободить и обустроить общественное пространство в центре Перми на месте действующей поликлиники, которая была построена в 19 веке, - отметил он.

Новый УДС будет вдвое больше «Молота»

Рассказал глава Прикамья и о возведении спортобъектов.

- В центре города достраивается и в конце года будет сдан стадион «Энергия», - сообщил Дмитрий Махонин. - Это тоже уникальный проект для Перми. На этой площадке можно будет заниматься шестью видами спорта – легкой атлетикой, плаванием, гандболом, теннисом.

Новый универсальный дворец спорта сможет принимать свыше 10 тысяч болельщиков.

Новый универсальный дворец спорта сможет принимать свыше 10 тысяч болельщиков.

Губернатор сообщил, что поставил задачу: развернуть ко Дню города стройку Ледовой арены – нового универсального дворца спорта.

- Буквально со дня на день начнем строить УДС на 10,5 тысяч мест, - пообещал он. - Все необходимые соглашения подписаны. Объект для Перми уникальный, таких масштабных спортобъектов мы еще не строили. По площади он будет вдвое больше существующего УДС «Молот».

Также в обозримом будущем начнется строительство студенческого городка в Камской долине.

- Пермь получила право на строительство кампуса для иностранных студентов на 5 тысяч мест, - напомнил Дмитрий Махонин. - Сейчас уже подписаны все необходимые соглашения, скоро начнется проектирование, в следующем году мы начнем строить кампус.

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