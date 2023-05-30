Новую галерею в Перми сдадут в декабре, а строить Ледовую арену начнут до Дня города

Так будет выглядеть новая художественная галерея.

На состоявшейся в информагентстве ТАСС большой пресс-конференции, посвященной подготовке к 300-летию Перми, губернатор Дмитрий Махонин сообщил, когда будут сданы наиболее крупные объекты, посвященные юбилею города.

Новоселье галереи состоится в этом году

- В декабре мы должны достроить здание для галереи площадью более 2 тысяч квадратных метров, - пообещал Дмитрий Махонин. - И тем самым мы обеспечим возможность выставить около 15 процентов экспонатов из запасников, сейчас их выставлено меньше полутора процентов. После этого Кафедральный собор будет передан Русской православной церкви.

В новой галерее удастся выставить намного больше экспонатов.

Этот проект глава региона назвал колоссальным.

- Лично я не знаю случаев, когда бы художественные галереи строились с нуля – как правило, они размещались у нас в исторических помещениях объектов культурного наследия, - объяснил он.

Уже в этом году в Перми откроется и музыкальная школа для одаренных детей.

- Мы рассчитываем, что ее строительство в будет закончено в октябре, - сообщил губернатор. - Как уверяет выдающийся пианист Денис Мацуев, это будет десятая школа подобного уровня в нашей стране.

Губернатор отметил, что для возведения некоторых объектов удалось привлечь частных инвесторов. Так, компания «ЛУКОЙЛ» строит на свои средства Малую сцену Пермского театра юного зрителя.

- В октябре закончится строительство этого объекта, и у нас в центре Перми появится уникальный квартал, посвященный деятельности ТЮЗа, - проинформировал Дмитрий Махонин.

Губернатор сообщил, что новую инфекционную поликлинику должны сдать осенью. После этого будут думать, что делать с площадкой нынешней инфекционки.

- Кроме всего прочего этот проект позволит освободить и обустроить общественное пространство в центре Перми на месте действующей поликлиники, которая была построена в 19 веке, - отметил он.

Новый УДС будет вдвое больше «Молота»

Рассказал глава Прикамья и о возведении спортобъектов.

- В центре города достраивается и в конце года будет сдан стадион «Энергия», - сообщил Дмитрий Махонин. - Это тоже уникальный проект для Перми. На этой площадке можно будет заниматься шестью видами спорта – легкой атлетикой, плаванием, гандболом, теннисом.

Новый универсальный дворец спорта сможет принимать свыше 10 тысяч болельщиков.

Губернатор сообщил, что поставил задачу: развернуть ко Дню города стройку Ледовой арены – нового универсального дворца спорта.

- Буквально со дня на день начнем строить УДС на 10,5 тысяч мест, - пообещал он. - Все необходимые соглашения подписаны. Объект для Перми уникальный, таких масштабных спортобъектов мы еще не строили. По площади он будет вдвое больше существующего УДС «Молот».

Также в обозримом будущем начнется строительство студенческого городка в Камской долине.

- Пермь получила право на строительство кампуса для иностранных студентов на 5 тысяч мест, - напомнил Дмитрий Махонин. - Сейчас уже подписаны все необходимые соглашения, скоро начнется проектирование, в следующем году мы начнем строить кампус.