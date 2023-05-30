В Перми пройдет экофест «Природа города»

Волонтеры смогут сделать домики для птиц и насекомых, высадить растения, помочь приютам для животных. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми состоится экологический фестиваль «Природа города». Он объединит насыщенную деловую программу, интерактивную и образовательную части, добровольчество на природных территориях.

По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева, фестиваль станет ключевым экологическим событием 2023 года в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

- Насыщенные мероприятия включат деловую программу, интерактивную и образовательную части, добровольчество на природных территориях. Ключевым направлением станет экопросвещение, - подчеркнул Дмитрий Андреев.

Городские власти уделяют большое внимание сохранению и развитию зеленого фонда, обустройству рекреационных пространств и вовлечению жителей в заботу о природе Перми.

Экофестиваль «Природа города» призван повысить экологическую ответственность жителей за природу и потребляемые ресурсы. Он станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов для членов экосообщества, но и позволит вовлечь большое количество жителей в заботу о природе Перми.

Обмен опытом и экопроекты

Деловая часть экофеста «Природа города» будет посвящена теме «Создание общественных пространств на природных территориях». Ее предполагается рассмотреть на примере проекта «Зеленое кольцо» в Перми.

В деловой части экофеста примут участие специалисты из других городов России - Казани, Москвы, Новосибирска и Уфы. Они поделятся накопленным опытом, начиная от стратегического планирования, разработки сметно-проектной документации, реализации проектов озеленения до событийного наполнения общественных пространств.

- Это очень важно, потому что Пермь является самым зеленым мегаполисом России. Перед нами стоит задача не просто развивать природные территории, а еще и сохранять их, делать удобными и безопасными для горожан, поддерживать высокое качество содержания окружающей среды, - отмечает Дмитрий Андреев.

От эковикторин до добровольчества

Одной из самых популярных и наиболее востребованных частей экофеста станет интерактивная. Она будет максимально насыщенной. Для этих целей установят специальные павильоны.

Как считает председатель Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов, очень важно показать гостям фестиваля, что в экологии и охране природы важен личный вклад каждого из нас, делать его можно в увлекательной и доступной форме.

- В мероприятиях экофеста могут принять участие все желающие - от малышей до людей старшего возраста, - говорит Юрий Хохлов. - Для гостей фестиваля будут работать интерактивные площадки и мастер-классы по изготовлению полезных вещей из природных материалов. На основной фестивальной площадке развернет свою работу павильон с доступными каждому экопрактиками. К примеру, площадка «Разделяй и празднуй» позволит в игровой форме познакомиться с проблемой образования отходов и ее решением. На центральной сцене будут проводиться эковикторины.

Основным практико-ориентированным мероприятием экофестиваля «Природа города» станет акция «Экодоброволец». В ее рамках жители города смогут активно помочь экологическим организациям Перми. В качестве волонтеров можно будет выехать 2 и 3 июня в особо охраняемые природные территории, сделать домики для птиц и насекомых, высадить растения, прибрать территорию, помочь приютам для животных и многое другое.

- Мастер-классы очень востребованы, всегда собирают большое количество людей. Экологические практики позволяют реализовать полученные знания в реальной живой природе, - дополняет Юрий Хохлов.

Чтобы стать участником акции «Экодоброволец», требуется регистрация - из-за ограниченного количества мест. Для выезда в ООПТ будет предоставляться транспорт.

- Экофест мы хотим децентрализовать, поэтому выезды в рамках акции «Экодоброволец» будут проходить во все районы Перми - части лесов и долины малых рек, - подчеркивает Дмитрий Андреев.

Интересное с полезным

В число партнеров экофеста «Природа города» 2023 года войдут крупные промышленные предприятия Пермского края. Все они проведут различные просветительские мероприятия, направленные на сохранение и бережное отношение к природе.

Гости экофеста смогут принять участие в интерактивных лекциях и практиках, эковикторинах, сделать фото в специальных зонах.

Партнеры фестиваля расскажут о своих экологических инициативах, предложат мастер-классы по кастомизации одежды для осознанного потребления и отношения к природе. Также будет работать передвижная лаборатория, которая в режиме реального времени будет определять состояние окружающей среды.

- Мы проводим традиционный экофест «Природа города» уже в третий раз. Первые мероприятия стартуют уже 1 июня, с 14:00 в парке им. Миндовского и парке им. Чехова. Вместе с просветительской частью фестиваль включит выступление творческих коллективов, - рассказывает директор муниципального автономного учреждения культуры города Перми «ПермьПарк» Анастасия Алакина.

Центральные события экофеста «Природа города» в 2023 году состоятся 2 и 3 июня на обновленной части городской эспланады в Перми рядом с памятником Героям фронта и тыла. Время проведения - с 11:00 до 19:00. (0+).

Полную информацию о программе экофеста «Природа в городе» можно найти в официальной группе во «ВКонтакте». Участие в фестивале бесплатное, вход на мероприятия свободный. (0+)

ВАЖНО!

Экофест «Природа города» пройдет уже в третий раз. Первый фестиваль состоялся на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» в 2021 году, второй - на городской эспланаде.

Экологический фестиваль «Природа города» организован администрацией Перми и муниципальным учреждением «ПермьПарк» при поддержке правительства Пермского края, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, а также промышленных предприятий города. Экофест проводится в рамках празднования 300-летия Перми.