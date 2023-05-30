«СтройПанельКомплект» приглашает специалистов и рабочих в свою команду

Фото: «СтройПанельКомплект».

«СтройПанельКомплект» – предприятие полного цикла, которое работает на рынке Пермского края более 60 лет.

Компания производит строительные материалы и возводит жилые комплексы.

СПК входит в тройку лидеров Пермского края по объемам ввода жилья (По данным erzrf.ru на 01.01.2023 г.).

Коллектив компании составляет порядка 800 человек.

Предприятию требуются работники разных специальностей. Фото: «СтройПанельКомплект».

Предприятие открыто для специалистов, рабочих, выпускников профильных учебных заведений. Компания предоставляет возможности профессионального и карьерного роста и получения уникального опыта.

Для сотрудников предприятия созданы работающие программы поддержки, в сфере медицинского облуживания, детского оздоровительного отдыха, материальной помощи.

Мы предлагаем

• Конкурентную оплату труда

• Медосмотр за счет предприятия

• Полный социальный пакет

• Бесплатное питание

• Возможность карьерного роста

• График 5/2 8-часовой рабочий день

• Проекты в разных районах города

• Интересные и масштабные проекты

• Стабильные объемы работ

• Программы обучения

• Корпоративные программы поощрения

Все вакансии представлены на сайте zavod-spk.ru в разделе «Вакансии».

Собственное производство, разнообразие технологий строительства, комплексные проекты застройки – здесь каждый сможет найти направление деятельности, которое наиболее точно отвечает сфере ваших профессиональных навыков и интересов.

Мы будем рады видеть вас в команде «СтройПанельКомплект» и предложить широкие возможности для вашей профессиональное реализации!

Компания предоставляет возможности профессионального и карьерного роста, а также обучения рабочим специальностям. Фото: «СтройПанельКомплект».

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