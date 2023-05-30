Заявка - в удобном месте и в удобное время

Ежедневно филиалы МФЦ посещают более 11 тысяч жителей Пермского края

- Переехали в новый офис, теперь надо кучу документов оформлять, - пожаловалась знакомая. - В том числе перезаключать договор с ПАО «Т Плюс» на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Как оказалось,чтобы сделать это, теперь не требуется куда-то далеко ехать. Заключить договор в случае смены права собственности на административное здание или нежилое помещение в многоквартирном доме теперь можно просто подав заявление в любом филиале «Мои документы» в Пермском крае.

Но владельцы квартир и коттеджей воспользоваться такой возможностью не смогут. Новая услуга предоставляется только собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданиях. Заключить договор с ПАО «Т Плюс» с помощью МФЦ могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Как подать заявку

Для этого необходимо обратиться в филиал многофункционального центра и подать заявление, приложив необходимые документы. Впоследствии заявка будет передана для обработки в ПАО «Т Плюс», в результате заявитель получит договор на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с актуальными данными о собственнике.

Возможность получения услуги через МФЦ станет хорошим подспорьем для пермских предпринимателей, считают в Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».

- Наличие большого количества филиалов МФЦ по всему Пермскому краю, более длительный график приема и работа в выходные дни позволяют собственникам подавать заявки на заключение договоров в удобном для них месте и в удобное время,- отмечает Анна Горячевская, директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ставил перед региональным МФЦ задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Это позволит жителям удобно и комфортно решать свои вопросы с документами, посетив любой офис многофункционального центра, находящийся в шаговой доступности.

И газ, и электроэнергия

- На сегодняшний день у нас заключены договоры с девятью ресурсоснабжающими организациями. В частности, с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Пермэнергосбыт», АО «ПРО ТКО», ОАО «МРСК Урала»и другими,- рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

В учреждении также напомнили, что в первом квартале 2023 года специалисты МФЦ начали принимать заявления в адрес еще одной ресурсоснабжающей организации - ООО «НОВОГОР-Прикамье». Сейчас жители и многоквартирных домов, и частных домовладений, расположенных на территории города Перми, могут обратиться в многофункциональные центры для перезаключения договора на услуги холодного водоснабжения и/или водоотведения с прежнего владельца квартиры на нового.

Помимо этого, в случае приобретения недвижимости жители региона через МФЦ могут открыть лицевые счета на услуги газо- и электроснабжения, а также подать заявления о смене собственника в адрес регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов АО «ПРО ТКО» и НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Отметим, что в настоящее время в Пермском крае создано 54 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, где можно получить свыше тысячи видов услуг. Ежедневно филиалы посещают более 11 тысяч жителей региона.

ВАЖНО!

Получить более подробную информацию об услугах МФЦ можно обратившись в контактный центр по телефону 8-800-23-43-275.