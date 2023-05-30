В Полазне и Сиве построены больничный комплекс и поликлиника

Медуслуги в новой больнице смогут получать более 15 тысяч жителей Добрянского округа

На улице Больничной в Полазне построено современное здание районной больницы. Оно заменит несколько корпусов советской постройки, «разбросанных» по территории больничного городка.

И маммограф, и УЗИ-аппарат

Новый комплекс включает в себя большой лечебный корпус переменной этажности в 3 и 4 этажа, а также собственную газовую котельную, благодаря которой в новое здание поступает тепло. В корпусе площадью в 10 тысяч квадратных метров разместятся взрослая и детская поликлиники, стационар с хирургическим отделением, операционный блок, диагностическое отделение с лабораторией, кабинеты восстановительного лечения, стоматология.

Стационар рассчитан на 46 мест, в том числе там есть отдельные палаты для детей с родителями. Больница оснащена современным медицинским оборудованием кабинетов - поставлены рентген-аппарат и флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, резервуары медицинских газов.

Медицинские услуги в новом комплексе смогут получать более 15 тысяч жителей Добрянского округа, из них 4 тысячи детей.

Здание построено благодаря краевой поддержке и нацпроекту «Здравоохранение».

- В будущей поликлинике одновременно получать помощь смогут 200 человек, - рассказали в минздраве Прикамья. - Прием будут вести хирург, невролог, онколог, отоларинголог, инфекционист, офтальмолог и другие узкие специалисты.

После полного переезда медучреждения будут демонтированы старые корпуса, а территория больничного городка будет благоустроена.

Единая поликлиника вместо шести маленьких зданий

Главная цель краевых властей - сделать так, чтобы уровень жизни в удаленных территориях был не ниже, чем в Перми. И это неоднократно подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Качество образования и медицины в селах Прикамья не должно отставать от краевой столицы. Поэтому в разных районах Пермского края строятся новые больницы и поликлиники, которые обеспечиваются современным оборудованием для диагностики и лечения. В медицинских учреждениях создаются комфортные условия для пациентов.

Жители Сивинского округа в этом году также начнут получать качественные медуслуги в новой современной поликлинике. Новое медицинское учреждение, находящееся в селе Сива на улице Кутузова, заменило собой шесть старых зданий.

В единой поликлинике будут находиться стоматологическое отделение, кабинеты инфекциониста, иммунопрофилактики, психиатра, нарколога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, фтизиатра, хирургов и дерматовенеролога. Помимо этого, сюда переедут рентгенологические и физиотерапевтический кабинеты.

Рассчитана поликлиника на 120 посещений в смену.

- Инспекция Госстройнадзора выдала заключения о соответствии зданий больничного комплекса в Полазне и поликлиники в Сиве всем строительным нормам и проектной документации, - сообщили в краевом Управлении капитального строительства.

- Сейчас учреждения должны будут получить разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и лицензии министерства здравоохранения и после этого начнут прием пациентов, - добавили в министерстве строительства региона.