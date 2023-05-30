Фото: Фото: Парк Горького Пермь / ВК

В России День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. В городских парках Перми, зоопарке пройдут различные мероприятия, в которых дети смогут не только увидеть красочные представления, но и принять участие в различных викторинах и мастер-классах.

КУДА СХОДИТЬ В ПЕРМИ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2023

В Перми на День защиты детей 1 июня можно будет сходить в городские парки:

- Центральный парк развлечений им. Горького (ул. Сибирская, 49);

- Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106);

- Парк культуры и отдыха им. Чехова (ул. Репина, 20);

- Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9);

- Сквер им. Невского (ул. Маршала Рыбалко);

- Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10).

Городские парки представят праздничные программы, будут работать семейные интерактивные площадки. (0+)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ПЕРМИ 2023

Центральный парк развлечений им. Горького

Программа мероприятий в День защиты детей включит несколько локаций – это главная сцена, главная площадь, ротонда, зеленый театр и «Скамья 300». (0+)

Главная сцена

11:00-12:30 Эколого-театральное представление «Магия в экологии»

15:00-18:00 Концерт «Алиса в стране Ярких Эмоций» с участием творческих коллективов Перми и Пермского края

Главная площадь

12:30-18:30 Мастер-классы, фотозоны, активности, ростовые куклы

Театр бабушки Ротонды

12:00-13:00 Спектакль для самых маленьких

13:00-14:00 Группа настроения

14:00-15:00 Спектакль «Сладкое королевство»

15:00-18:00 Игры нашего двора

Зеленый театр

12:30-18:30 Выставка музея советских игрушек

Скамья 300

13:00-17:00 Нейрографика

12:00-16:00 Создание рисунков в поддержку детей из Благотворительного фонда «Берегиня»

Сад им. Миндовского

В саду им. Миндовского 1 июня состоится Фестиваль дорожной безопасности «Планета ЮИД» (ЮИД – Юные инспекторы движения). (0+)

В концертной программе выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования, отряды ЮИД и дошкольные образовательные учреждения Перми.

На территории сада будут работать интерактивные площадки, мастер-классы для детей и их родителей.

Время проведения: 10:30-13:00.

Сквер им. Александра Невского

В Кировском районе День защиты детей 1 июня состоится в сквере им. Александра Невского. Для юных жителей района пройдет мероприятие «Сюрприз детям». (0+)

В программе: игры с Маршалом, запуск мыльных пузырей, рисунки на асфальте, веселые танцы, катание на велорикше.

Начало в 18:00.

Пермский зоопарк

Программа Дня защиты детей 1 июня в Пермском зоопарке включит показательные кормления животных, мастер-класс, конкурс рисунков и танцевальный флешмоб. (0+)

12:00 Летний аквагрим в детском дворике

13:00 Мастер-класс «Летние поделки»

14:00 Спринтерская гонка экзотических тараканов «Тараканьи бега»

14:00 Показательные кормления обитателей павильона «Экзотические птицы»

15:00 Показательные кормления рысей, тигрицы, львов и пумы

15:15 Показательные кормления макак, лемуров, мартышек бразза, колобусов и лангуров

15:30 Конкурс рисунков на асфальте «Красим лето»

16:00 Танцевальный флешмоб «По-пермски»

Участие в мероприятиях осуществляется по входному билету в зоопарк.

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