Фото: Фото: Парк Горького Пермь / ВК
В России День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. В городских парках Перми, зоопарке пройдут различные мероприятия, в которых дети смогут не только увидеть красочные представления, но и принять участие в различных викторинах и мастер-классах.
КУДА СХОДИТЬ В ПЕРМИ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2023
В Перми на День защиты детей 1 июня можно будет сходить в городские парки:
- Центральный парк развлечений им. Горького (ул. Сибирская, 49);
- Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106);
- Парк культуры и отдыха им. Чехова (ул. Репина, 20);
- Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9);
- Сквер им. Невского (ул. Маршала Рыбалко);
- Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10).
Городские парки представят праздничные программы, будут работать семейные интерактивные площадки. (0+)
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ПЕРМИ 2023
Центральный парк развлечений им. Горького
Программа мероприятий в День защиты детей включит несколько локаций – это главная сцена, главная площадь, ротонда, зеленый театр и «Скамья 300». (0+)
Главная сцена
11:00-12:30 Эколого-театральное представление «Магия в экологии»
15:00-18:00 Концерт «Алиса в стране Ярких Эмоций» с участием творческих коллективов Перми и Пермского края
Главная площадь
12:30-18:30 Мастер-классы, фотозоны, активности, ростовые куклы
Театр бабушки Ротонды
12:00-13:00 Спектакль для самых маленьких
13:00-14:00 Группа настроения
14:00-15:00 Спектакль «Сладкое королевство»
15:00-18:00 Игры нашего двора
Зеленый театр
12:30-18:30 Выставка музея советских игрушек
Скамья 300
13:00-17:00 Нейрографика
12:00-16:00 Создание рисунков в поддержку детей из Благотворительного фонда «Берегиня»
Сад им. Миндовского
В саду им. Миндовского 1 июня состоится Фестиваль дорожной безопасности «Планета ЮИД» (ЮИД – Юные инспекторы движения). (0+)
В концертной программе выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования, отряды ЮИД и дошкольные образовательные учреждения Перми.
На территории сада будут работать интерактивные площадки, мастер-классы для детей и их родителей.
Время проведения: 10:30-13:00.
Сквер им. Александра Невского
В Кировском районе День защиты детей 1 июня состоится в сквере им. Александра Невского. Для юных жителей района пройдет мероприятие «Сюрприз детям». (0+)
В программе: игры с Маршалом, запуск мыльных пузырей, рисунки на асфальте, веселые танцы, катание на велорикше.
Начало в 18:00.
Пермский зоопарк
Программа Дня защиты детей 1 июня в Пермском зоопарке включит показательные кормления животных, мастер-класс, конкурс рисунков и танцевальный флешмоб. (0+)
12:00 Летний аквагрим в детском дворике
13:00 Мастер-класс «Летние поделки»
14:00 Спринтерская гонка экзотических тараканов «Тараканьи бега»
14:00 Показательные кормления обитателей павильона «Экзотические птицы»
15:00 Показательные кормления рысей, тигрицы, львов и пумы
15:15 Показательные кормления макак, лемуров, мартышек бразза, колобусов и лангуров
15:30 Конкурс рисунков на асфальте «Красим лето»
16:00 Танцевальный флешмоб «По-пермски»
Участие в мероприятиях осуществляется по входному билету в зоопарк.
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