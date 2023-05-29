В Перми группа «Чайф» споет на набережной Камы с актрисой Зоей Бербер

Фото: архив "КП".

В информагентстве ТАСС состоялась большая пресс-конференция, посвященная празднованию 300-летия Перми.

В частности, российский фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал, что можно будет посмотреть на фестивале «Пермь город встреч», режиссером которого он выступит.

Как пообещал Илья Авербух, уже в пермском аэропорту 16 июня гостей города будут встречать различными активностями. Затем фестиваль переместится на набережную Камы, к Речному вокзалу.

- На теплоходе в Пермь 17 июня приплывут участники группы «Чайф», они будут выступать не только с сольными концертами, но и совместно с другими артистами, - поделился режиссер. – Например, споют с пермской актрисой Зоей Бербер. Также запланировано их выступление с оперным певцом, с коллективом народных инструментов.

Тут же на набережной 18 июня начнутся семейные спортивные игры.

Затем события развернутся на эспланаде, где, по словам Ильи Авербуха, построят уникальную сцену. Начнутся они с танцевальных батлов.

- Эта сцена станет точкой притяжения, - пообещал режиссер фестиваля. – По вечерам здесь будет звучать музыка. Тут будут проводиться яркие фестивали. Например, 8 и 9 июля пройдет экофестиваль «Переработка» - прозвучат хиты, которые будут перерабатываться в кавер-версии. Фронтменом выступит термейтс группа Антона Беляева. Хочется верить, что такой фестиваль станет ежегодным.

Во второй половине июня весь город станет театральными подмостками на Фестивале нового театра.

- Над его организацией мы работаем вместе с Александром Шумилиным, который был режиссером студвесны, - объяснил Илья Авербух. - Театральные постановки можно будет увидеть в цветочных магазинах, в скверах на рынках, на автобусных остановках, а балет будет дан на трамвайных путях. Также мы планируем на стадионе провести открытый футбольный матч с участием команды «Старко», во время которого будет выступать группа «Рондо». В наших планах провести на эспланаде фестиваль «Обряд наряды», где будет много фольклора.

Предполагается также, что на эспланаде с сольным концертом выступит пианист Денис Мацуев.

- А завершится фестиваль в августе большим вечерним гала-шоу, это будет ночь рождения Перми, в ночное время будут работать кафе, рестораны. Это будет настоящий эксклюзив.