Следующий Всероссийский сельский Сабантуй состоится в Пермском крае

.

В Астрахани открылся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Его организаторы ожидали 40 тысяч человек, но на праздник прибыли 50 тысяч гостей из 30 регионов страны. Участники мероприятия посмотрели концерт артистов из из Астрахани, Казани и других городов, соревнования борьбы на поясах кореш, джигитовку. Для гостей подготовили 400 кг плова и множество традиционных блюд народов Астраханской области.

- Для нас большая честь принимать сегодня Всероссийский сельский Сабантуй. Каждый регион, которому предоставляется такое право, стремится провести этот праздник ярче, масштабнее, - сказал глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

В рамках торжественной церемонии открытия Сабантуя Игорь Бабушкин передал эстафету по проведению следующего мероприятия Пермскому краю, вручив губернатору Дмитрию Махонину символ праздника – статуэтку коня.

- В следующем году Всероссийский Сабантуй пройдет у нас, в Пермском крае - в Барде. Это отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие. Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников Прикамья. Мы уже активно готовимся к этому событию, ждем гостей из десятков регионов России, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

- В этом году Сабантуй проходит в невероятно живописном месте. Здесь развернулись национальные подворья с различной кухней, интерактивные площадки, ярмарка народных ремесел, - отметил гость праздника, участник прикамской делегации, депутат Госдумы РФ от Пермского края Антон Немкин. - Кстати, после завершения праздника здесь откроется Астраханская этнодеревня, где будут проходить крупные национальные праздники, и в принципе, будет на что посмотреть туристам. Отдельно хочу отметить спортивную составляющую народных гуляний. Мне как спортсмену очень понравились соревнования по борьбе на поясах кореш, которые в этом году имели статус всероссийских. Этот вид борьбы, насколько я знаю, насчитывает без малого тысячу лет и плотно вплетен в культурную составляющую многих национальностей. Было очень интересно наблюдать за борцами, серьезные ребята. В следующем году Сабантуй состоится в Пермском крае. Символ этого праздника торжественно был передан Дмитрию Махонину, с чем я его тоже поздравляю. Уверен, что жители Бардымского округа с достоинством организуют праздник, а мы им в этом поможем.