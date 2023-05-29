Пропавшую в Пермском крае 13-летнюю девочку нашли мертвой

В причинах смерти девочки разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Найдена, погибла, выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к посту о пропавшей 13-летней школьнице.

Напомним, вечером 28 мая девочка ушла из дома на улице Набережной в селе Стряпунята Краснокамского округа и пропала. На ее поиски отправились волонтеры и полицейские, но, к несчастью, днем 29 мая поисковики сообщили, что школьницу нашли мертвой.

Что стало причиной смерти девочки - криминал, несчастный случай или другие обстоятельства, пока не сообщается. Сейчас в этом разбираются правоохранительные органы.

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