Дачный блогер рассказал, что делать на грядках в первый месяц лета

Летом работы на даче меньше, чем весной. Фото: личный архив Валерия Аникина.

Пермяк Валерий Аникин - дачник с 20-летним стажем - покупает в магазине только молоко, масло, хлеб и мясо, а все остальное: овощи, зелень, ягоды и фрукты успешно выращивает сам. О делах, которые нужно не забыть переделать на грядках в первый месяц лета, дачник рассказал «Комсомолке» и всем ее читателям.

Валерий Аникин выращивает на своей даче овощи, зелень, ягоды и фрукты и ведет блог. Фото: личный архив Валерия Аникина.

- В июне работы на даче по сравнению, например, с майскими делами, конечно же, меньше. И намного. Хотя, если заглянуть в календарь огородника-садовода (их в интернете не счесть), заниматься делами можно бесконечно.

По своему опыту могу сказать - что-то нужно сделать обязательно, а что-то, как говорится, на любителя. Насколько позволяют желание и время.

При этом приоритеты выстраиваются по погоде. И здесь год на год не приходится. Например, жара и отсутствие дождей, как, скажем, в этом году в мае, - на первом месте будет полив. Зарядят дожди и холод - прежде всего приходится заботиться о дренаже и профилактике болезней растений.

Если же говорить в общем и целом, в перечень предстоящих в июне работ я бы непременно включил полив, рыхление почвы, удаление сорняков, подкормку, борьбу с болезнями и вредителями.

Про полив. Каждое растение реагирует на него по-своему. Кому-то хорошо и достаточно по листу. Поставил поливалку крутящуюся от скважины, и достаточно, для кого-то от этого только вред. Например, томаты. Холодная вода, да еще по листу, - фитофтора (болезнь такая) гарантирована. Всю посадку может выкосить. Был у меня однажды такой печальный опыт. После него, например, в сырую погоду в теплицу даже не захожу, чтобы эту «болячку» случайно не занести. Поэтому полив томатов - только в сухую погоду, только под корень и только теплой водой из бочки. То же самое огурцы и перцы. Картофель, кстати, тоже под корень поливать лучше.

Про сорняки. Тут и комментировать нечего. Не будешь убирать, то, что сажал, по осени просто «не найдешь». Для себя установил правило - не запускать. Ежедневно по часику - «фитнес» своего рода. На песчаном грунте, по сухой погоде, плоскорезом. Не сложно. Про себя говорю. У каждого на своем участке будет по-своему. Опять же если время позволяет.

Про борьбу с болезнями и вредителями. Скажу крамольную для кого-то вещь. Одними народными средствами не обойтись. «Враг» к ним настолько адаптировался, что еще и спасибо скажет. Шучу, конечно же. Для профилактики они сгодятся. Безусловно. Но если уж завелась на той же калине тля (очень ее любит), или, например, на смородине, то ничем ее, кроме спецпрепаратов, не выкорчевать. То же самое можно сказать про морковную или луковую муху. И далее по списку. Как итог - без современных средств борьбы с болезнями и вредителями что садом, что огородом заниматься бесполезно. Особенно на старых участках, где они, можно сказать, «прижились». Главное все делать аккуратно, грамотно, по срокам.

И еще. Чуть не упустил. Июнь позволяет исправить ошибки и промахи, допущенные при посевной в мае. Например, не взошла, морковь (семена плохие, не получилось вовремя полить или еще что). Не страшно. Вполне можно пересеять. Для моркови на хранение, так будет даже лучше.

Ну и в завершение. Есть много мнений относительно садоводства и огородничества. От полного отрицания - дача для отдыха после трудовой недели, до «как без огорода, без него не выжить». Лично мое мнение - как душа просит. Интересно - занимаешься. Объемы и глубина - в зависимости от свободного времени и здоровья. Главное - чтобы в удовольствие. Все просто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«ОГОРОДились от санкций»: Пермские дачники раскупают семена, рассаду и грабли

Больше половины горожан собираются этим летом выращивать овощи (Подробнее...)