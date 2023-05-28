Главный терапевт Пермского края рассказала, что делать при аллергии на тополиный пух

Тополиный пух не сам вызывает аллергию, а является переносчиком пыльцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начался сезон цветения тополей. К счастью, пуха не так много: из-за того, что несколько недель стоит аномально жаркая и сухая погода, сережки с тополей слетают прямо с несозревшими семенами.

Но даже в таком количестве «летний снег» приносит немало неприятностей аллергикам. Ведь сразу же, как в воздухе начинает летать пух, они начинают чувствовать себя неважно: человек начинает чихать, у него слезятся глаза и появляется першение в горле.

Почему тополиный пух вызывает такую реакцию у аллергиков? И сам ли пух виноват в начинающейся у человека аллергии? Об этом «Комсомольской правде» рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

Наталья Корягина рассказала, что делать при аллергии на тополиный пух. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аллергия на пух – обращайтесь к врачу

- Сам пух не вызывает у человека аллергию, он является лишь переносчиком пыльцы, которая в свою очередь может вызвать поллиноз, - объяснила Наталья Коргина. - Тополиный пух выступает в роли посредника, который доносит пыльцу цветущих в этот период растений в те места, куда ей самой попасть сложно. Сам же пух усиливает воздействие пыльцы, раздражая слизистую глаз и носа.

Самые распространенные симптомы поллиноза – аллергии на пыльцу или другие раздражители:

- Слезотечение, покраснение глаз, ощущение «песчинок в глазу», непереносимость яркого света, болезненность и припухлость век.

- Заложенность, зуд в носу, насморк, частое чихание без ощущения простуды.

- Кожный зуд, иногда отечность, крапивница.

- Першение в горле, затруднение дыхания (порой даже невозможность вздохнуть полной грудью), одышка без физнагрузки.

И если вы отметили, что один или несколько этих симптомов у вас никак не проходят, обязательно обратитесь к врачу.

Что можно сделать без лекарств?

- Когда цветет тополь, необходимо ограничить контакт c аллергеном, - говорит доктор. - B период сезонного обострения больным ограничивается время пребывания на свежем воздухе, не разрешается бывать в зеленной зоне. На улице рекомендуется носить солнцезащитные очки. После возвращения в помещение показан душ и обязательна смена одежды.

Глаза рекомендуется промывать кипяченой водой, а на окна установить москитные сетки, не допускающие попадания пуха внутрь. Воздух в помещении кондиционировать. Также обязательна ежедневная влажная уборка горизонтальных поверхностей.

Еще, если обострилась aллepгия нa пыльцу тополя и злаковых растений, рекомендуют отказаться oт изделий из муки, выпечки, поскольку возможна пepeкpecтнaя aллepгия. Она возникает из-за схожести структуры аллергена пыльцы и какого-либо продукта.

Taкжe из меню исключают: рыбу, мясо птицы, грибы, копчености, специи, соусы, овощи красного и оранжевого цвета, шоколад, какао, цитрусовые.

Основу рациона составляют постное мясо, масло – сливочное и растительное, кисломолочные продукты, зелень и тому подобное.

При аллергии на тополиный пух можно использовать и медикаментозные средства.

- Нужно принимать антигистаминные препараты, - напомнила терапевт. - Лучше всего для лечения аллергии подойдут лекарства третьего и четвертого поколений.

КСТАТИ

Пух еще и пожароопасен

Также «летний снег» опасен тем, что повышает пожароопасную обстановку в городе, ведь вспыхивает он мгновенно.

- Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью, - объяснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Скапливаясь у строений, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, он служит хорошим топливом для огня. А причиной большой беды может стать неосторожно брошенный окурок.

Нередко пожары могут возникать от того, что дети ради баловства поджигают тополиный пух, не задумываясь о последствиях. Чаще всего они шалят со спичками около заброшенных сараев или расселенных домов.

Внимательными стоит быть и жителям высотных домов. При сильном ветре пух легко поднимается, забиваясь во всевозможные щели лоджий и балконов. От случайной искры он тоже может моментально вспыхнуть.

Простые правила, которые помогут избежать пожара:

- Пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха. Важно знать, что по закону материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;

- Тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;

- Будьте предельно осторожны при запуске пиротехнических изделий и небесных фонариков;

- Коммунальным службам рекомендуется проводить своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха;

- Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий. Для лучшего эффекта тополиный пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать.

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