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ЗДОРОВЬЕ28 мая 2023 10:45

Главный терапевт Пермского края рассказала, что делать при аллергии на тополиный пух

А также объяснила, что поллиноз у человека вызывает не сам пух, а пыльца, которую переносит «летний снег»
Алена ОВЧИННИКОВА
Тополиный пух не сам вызывает аллергию, а является переносчиком пыльцы.

Тополиный пух не сам вызывает аллергию, а является переносчиком пыльцы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начался сезон цветения тополей. К счастью, пуха не так много: из-за того, что несколько недель стоит аномально жаркая и сухая погода, сережки с тополей слетают прямо с несозревшими семенами.

Но даже в таком количестве «летний снег» приносит немало неприятностей аллергикам. Ведь сразу же, как в воздухе начинает летать пух, они начинают чувствовать себя неважно: человек начинает чихать, у него слезятся глаза и появляется першение в горле.

Почему тополиный пух вызывает такую реакцию у аллергиков? И сам ли пух виноват в начинающейся у человека аллергии? Об этом «Комсомольской правде» рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

Наталья Корягина рассказала, что делать при аллергии на тополиный пух.

Наталья Корягина рассказала, что делать при аллергии на тополиный пух.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аллергия на пух – обращайтесь к врачу

- Сам пух не вызывает у человека аллергию, он является лишь переносчиком пыльцы, которая в свою очередь может вызвать поллиноз, - объяснила Наталья Коргина. - Тополиный пух выступает в роли посредника, который доносит пыльцу цветущих в этот период растений в те места, куда ей самой попасть сложно. Сам же пух усиливает воздействие пыльцы, раздражая слизистую глаз и носа.

Самые распространенные симптомы поллиноза – аллергии на пыльцу или другие раздражители:

- Слезотечение, покраснение глаз, ощущение «песчинок в глазу», непереносимость яркого света, болезненность и припухлость век.

- Заложенность, зуд в носу, насморк, частое чихание без ощущения простуды.

- Кожный зуд, иногда отечность, крапивница.

- Першение в горле, затруднение дыхания (порой даже невозможность вздохнуть полной грудью), одышка без физнагрузки.

И если вы отметили, что один или несколько этих симптомов у вас никак не проходят, обязательно обратитесь к врачу.

Что можно сделать без лекарств?

- Когда цветет тополь, необходимо ограничить контакт c аллергеном, - говорит доктор. - B период сезонного обострения больным ограничивается время пребывания на свежем воздухе, не разрешается бывать в зеленной зоне. На улице рекомендуется носить солнцезащитные очки. После возвращения в помещение показан душ и обязательна смена одежды.

Глаза рекомендуется промывать кипяченой водой, а на окна установить москитные сетки, не допускающие попадания пуха внутрь. Воздух в помещении кондиционировать. Также обязательна ежедневная влажная уборка горизонтальных поверхностей.

Еще, если обострилась aллepгия нa пыльцу тополя и злаковых растений, рекомендуют отказаться oт изделий из муки, выпечки, поскольку возможна пepeкpecтнaя aллepгия. Она возникает из-за схожести структуры аллергена пыльцы и какого-либо продукта.

Taкжe из меню исключают: рыбу, мясо птицы, грибы, копчености, специи, соусы, овощи красного и оранжевого цвета, шоколад, какао, цитрусовые.

Основу рациона составляют постное мясо, масло – сливочное и растительное, кисломолочные продукты, зелень и тому подобное.

При аллергии на тополиный пух можно использовать и медикаментозные средства.

- Нужно принимать антигистаминные препараты, - напомнила терапевт. - Лучше всего для лечения аллергии подойдут лекарства третьего и четвертого поколений.

КСТАТИ

Пух еще и пожароопасен

Также «летний снег» опасен тем, что повышает пожароопасную обстановку в городе, ведь вспыхивает он мгновенно.

- Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью, - объяснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Скапливаясь у строений, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, он служит хорошим топливом для огня. А причиной большой беды может стать неосторожно брошенный окурок.

Нередко пожары могут возникать от того, что дети ради баловства поджигают тополиный пух, не задумываясь о последствиях. Чаще всего они шалят со спичками около заброшенных сараев или расселенных домов.

Внимательными стоит быть и жителям высотных домов. При сильном ветре пух легко поднимается, забиваясь во всевозможные щели лоджий и балконов. От случайной искры он тоже может моментально вспыхнуть.

Простые правила, которые помогут избежать пожара:

- Пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха. Важно знать, что по закону материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;

- Тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;

- Будьте предельно осторожны при запуске пиротехнических изделий и небесных фонариков;

- Коммунальным службам рекомендуется проводить своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха;

- Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий. Для лучшего эффекта тополиный пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать.

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