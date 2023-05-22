В Пермь прибыл уникальный «Поезд Победы»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермь 27 мая прибыл «Поезд Победы». Это уникальный поезд, в котором разместили выставку, создающую эффект присутствия. Она основана на истории о Великой Отечественной войне, рассказанной от лица ветерана-железнодорожника.

Выставка включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. В вагонах можно увидеть реальные предметы и вещи военного времени, услышать фронтовые истории.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Состав состоит из санитарного, штабного вагонов, «вагона-концлагеря» и бронепоезда. Уникальный поезд пробудет на станции Пермь-1 до 1 июня. Выставка будет работать каждый день с 10.00 до 19.00. Последняя группа заходит в поезд в 18.20. Рекомендованный возраст 12+.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Побывать в поезде также смогут ветераны, участники СВО, члены общественных организацией, школьники, студенты.

«Поезд победы» курсирует по российским городам уже два года. В нем побывали тысячи гостей, каждый из 10 вагонов, посвященных отдельной вехе Великой Отечественной войны вызывают у посетителей неподдельный интерес.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы побывать на экспозиции, нужно заранее, за сутки до визита, пройти регистрацию. На сайте проекта зайти в раздел «Регистрация», выбрать город, дату. На электронную почту придет билет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО