Волонтеры «Пищи Жизни» поздравили пермских ветеранов с Днем Победы

Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Волонтеры «Пищи Жизни» вместе с Советом ветеранов города Перми поздравил трех ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и подарили им продуктовые наборы с пирожными и букеты из роз. Подарки добровольцы развозили адресно.

Ираиде Михайловне 101 год. Пожилая женщина встретила гостей сама, усадила в большой комнате. Заговорили о Великой отечественной.

Ираида Михайловна. Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

- На войне с первых дней. Только поступила в университет и наступила война. Прошла медкурсы, умела обслуживать раненых. Попала в пермский госпиталь, который менял расположение сообразно движению армии. Если армия наступала, то госпиталь наступал вместе. Если отступала, госпиталь двигался за ней. Госпиталь был военным. Приходилось владеть разными врачебными навыками: быть хирургом, окулистом, терапевтом, - говорит ветеран.

Ираида Михайловна была в хирургической бригаде, отвечала за перевязочную. Ее задача было принимать на перевязку и 5 человек, и 100. Никогда не было известно сколько раненых прибудет. Перевязочный материал, как правило, был в вещмешке у солдат. Иногда приходилось стирать бинты, отрезать ненужное и использовать их снова. Победу Ираида Михайловна встретила в Будапеште. В то время в госпиталь поступали раненые пленные немецкие офицеры. Установка была одна - обходиться с ними человечно и выполнять все их просьбы. Для медперсонала госпиталя поверженные раненые немцы были пациентами, не врагами.

- После войны Ираида Михайловна восстановилась в университете. Была комсомолкой. Жила честно. Она стала филологом-лингвистом с узкой специализацией - латынь. Ее учениками были студенты юристы, историки, биологи, медики. На прощание Ираида Михайловна подарила волонтерам конфеты. Обменялись подарками и объятьями на прощание, - рассказывает Старостина.

Лилии Аркадьевне 100 лет. С июля прошлого года у нее отказали ноги и она лежит. В доме фронтовички на стенах фотографии о войне, о встречах с друзьями ветеранами, с губернатором. Она служила в тыловом госпитале в составе второго Украинского фронта. Они из Кудымкара шли эшелоном. Первая остановка была в Харькове, который только освободили от немцев. Искали здание под госпиталь, потом его ремонтировали. И тогда вместо 500, госпиталь 2000 раненых принял. Сначала Лилия Аркадьевна была медсестрой, потом начальником штаба.

Лилия Аркадьевна практически не в сознании, на фото ее дочь. Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Тамаре Андреевне - 99 лет, в этом году исполнится 100 лет. Она из блокадного Ленинграда. В 41-м, как началась война, их отправили на "земляные работы" копать рвы и окопы в укрепрайоны. Две недели они копали ров. На смену им приехала другая бригада ленинградцев, которых немцы взяли в плен и расстреляли частично. Тамара Андреевна имеет медали за оборону Ленинграда, за войну и медаль ветерана труда. Президент России Владимир Путин прислал письмо с поздравлением с 78-й годовщиной Дня Победы.

Тамара Андреевна. Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

- Судьба подарила добровольцам "Пища Жизни" побывать в гостях и поговорить с ветеранами о Великой отечественной. И во время Великой Отечественной войны и сейчас есть герои - люди, готовые встать на защиту, помогать другим, спасать их. Будем надеяться на встречу в следующем году, - заключила Старостина

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