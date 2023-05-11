Довлет Анзароков назвал главную причину своего ухода из Пермского театра оперы и балета

Фото: Довлет Анзароков / ВКонтакте

На своей странице во «ВКонтакте» Довлет Анзароков сообщил, что одной из главных причин его ухода с поста директора Пермского театра и балета стало его несогласие с требованиями «избавиться от главного дирижера театра, а также от главного балетмейстера».

Он особо подчеркнул, что покидает театр по инициативе учредителя учреждения – это стало досрочным расторжением договора, а не соглашением сторон. Свое решение учредитель мотивировал «сложными рабочими взаимоотношениями с министром культуры» и его «нежеланием следовать ее советам в части ведения театрального процесса».

«Я должен был убрать двух главных творческих руководителей в театре… Прошу прощения, но никаких резонов для этого я не видел и не вижу! И к таким указаниям по «ведению театрального процесса» я как человек порядочный и, в целом, адекватный – не готов», - пишет Довлет Анзароков.

Довлет Анзароков был назначен на пост директора Пермского театра оперы и балета 17 июня 2021 года. За это время театр выпустил 11 премьерных спектаклей.

«За два года театр существенно поднял свои доходы, что позволило нам увеличить состав оркестра, очень серьезно кадрово укрепить состав оперной труппы, дирижерский состав, а также поднять части сотрудников заработную плату, которая, по сути, была нищенской, за что мне как директору было стыдно. Мы смогли продвинуться в этом направлении и двигались бы дальше...», - в своем обращении говорит Довлет Анзароков.

В число своих последних заслуг он ставит возвращение в театр дирижера Валерия Платонова, приглашение в качестве постановщика премьерного балетного спектакля Алексея Мирошниченко, переговоры с Теодором Курентзисом о руководстве очередной оперной премьеры.

«Кроме того, в этом году мы смогли договориться о том, чтобы одна из постановок Дягилевского фестиваля прошла на сцене нашего театра… Спасибо тебе, Пермь! Спасибо, любимый театр!», - резюмирует бывший директор Пермской оперы Довлет Анзароков.

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