Продажа билетов на Дягилевский фестиваль начнется 16 мая

Теодор Курентзис. Фото: Никита Чунтомов.

В этом году Дягилевский фестиваль посвящен 300-летию Перми. Его художественным руководителем по-прежнему является Теодор Курентзис. В программу фестиваля войдут премьеры опер, перформансы, концерты классической и альтернативной музыки.

С 22 июня по 2 июля будет работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в частной филармонии «Триумф» и Старокирпичном переулке.

Основная программа фестиваля откроется 23 июня в 20 часов в ДК Cолдатова музыкой Петра Чайковского. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» и Итальянское каприччио (12+).

Оркестр musicAetena даст еще один концерт в ДК Cолдатова – 26 июня музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+).

Главным событием фестиваля станет премьера спектакля на музыку Игоря Стравинского: «Персефона. Симфония псалмов» (18+), который объединит пение, декламацию, танец, видеоинсталляции и перформансы. Его можно будет увидеть 1 и 2 июля на Заводе Шпагина. Музыкальный руководитель и дирижер постановки – Теодор Курентзис.

А до этого ежедневно с 24 июня будет проходить аудиоспектакль-променад «Персефона. До» (16+), основанный на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского. Местом его проведения станет затон Пермской судоверфи.

Традиционные концерты на рассвете (18+) пройдут в Пермской художественной галерее. 24 июня в 3.30 хор musicAeterna под управлением Виталия Полонского исполнит западноевропейскую музыку XVI-XXI веков для хора a capella. 25 июня в это же время состоится концерт солистов musicAeterna.

Оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+) будет представлена на сцене Пермской оперы 28 и 30 июня в исполнении труппы Нижегородского театра оперы и балета.

Специально в честь 300-летнего юбилея Перми 29 июня Заводе Шпагина будет представлен проект «Времена 300» (12+), посвященный также трехсотлетию со времени создания цикла «Времена года» Антонио Вивальди.

30 июня и 1 июля на набережной Камы пройдет open-air-проект «Поэма горы» (18+).

Традиционным завершением Дягилевского фестиваля станет Diaghilev Festival Party (18+). В этом году на вечеринке будет звучать альтернативная музыка: пост-панк готика петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электро-поп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass. Концерт состоится 2 июля в 23 часа.

Предварительная продажа билетов на все события фестиваля начнется 16 мая в 14.00 на Яндекс Афише. Она будет доступной всем, у кого есть Яндекс Плюс.