Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов»

Фото: visitperm.ru

На днях под Пермью в устье реки Чусовой завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». В ней приняли участие более 50 человек. Это студенты и преподаватели Уральского горного университета.

Время для экспедиции было выбрано не случайно. 320 лет назад по реке Чусовой в Европейскую часть России отправился первый «железный караван» из барок, груженных продукцией уральских железоделательных заводов.

Стартовала экспедиция 27 апреля Путешественники начали свой путь от деревни Каменка Свердловской области. На барку погрузили железо. А сама отправка каравана сопровождалась народными гуляниями.

Барку построили студенты. Они возвели ее по чертежам XVIII века и старались учесть все детали. Всю работу контролировал зодчий. Именно на таких судах в 18 веке караванами везли железо с уральских заводов в Центральную Россию. За сезон по Чусовой их проплывало около сотни.

По пути следования участники экспедиции останавливались возле памятников и знаковых мест, связанных с историей «железных караванов». Путешественники также встречались с местными краеведами, чтобы больше погрузиться в историю тех лет. Маршрут в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов.

Завершилась историческая экспедиция 4 мая в селе Красная Слудка. На берегу путешественников торжественно встречали пермские краеведы в исторических костюмах. Встречу каравана организовали Пермское отделение Российского географического общества, Пермский научно-исследовательский университет и Пермский дом народного творчества «Губерния». Барку встретили выстрелом из старинной пушки.

За несколько дней участники экспедиции на копии старинной барки и катамаранах преодолели по Чусовой 506 километров от Екатеринбурга до села Красная Слудка. По итогам небольшого путешествия планируется снять фильм о крае «железных караванов».

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