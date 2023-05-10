Ведется заселение первых домов в ЖК «Экопарк Сосновый» от СПК

Фото предоставлено СПК

Солнечная погода, свежесть лесного воздуха и запах хвои встречают новоселов, которые выбрали для жизни этот уютный уголок природы. В первых двух корпусах комплекса будет заселено 278 квартир. В высокой степени готовности находятся еще две позиции, в активной стадии строительства 5 и 6 дом.

ЖК «Экопрак Сосновый» в мкр. Верхняя Курья по ул. Борцов Революции, 1а от «СтройПанельКомплект» – новая концепция для комфортной жизни. На участке застройки расположится 8 домов высотой 4 этажа. В домах предусмотрен лифт, квартиры с террасами на первых этажах, концепция «двор без машин», детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и другие опции комфорта. Площади квартир от 28до 75кв.м – от студий до евроформата и классических 3-комнтаных. Покупатели могут выбрать квартиру как с чистовой, так и с предчистовой отделкой. Полная отделка выполнена в светлых тонах – двери, линолеум, обои. Это добавляет визуальный простор и позволяет легко подобрать интерьер квартиры.

Фото предоставлено СПК

Проект воплощается в жизнь по технологии WanderBlok – кирпичные стены склеиваются на автоматизированной линии. «СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, обладающее такой технологией. Дома возводятся из готовых кирпичных стен, изготовленных из крупноформатных блоков. Это обеспечивает самое высокое качество кладки – ведь кирпичи склеиваются в цехе, без участия каменщиков. На объект привозятся готовые стены дома.

Фото предоставлено СПК

Комплекс обслуживает собственная газовая котельная – это позволит управлять отоплением домов исходя из погодных условий и оптимизирует расход ресурсов. Кирпичный дом рядом с лесом и недалеко от реки создает идеальные условия для жизни рядом с природой, сохраняя близость городского ритма и мест притяжения.

Чтобы оценить уникальную локацию, красоту и аромат леса – приезжайте на экскурсию в жилой комплекс «Экопарк Сосновый»!

Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект»: тел. +7 (342) 217-93-03, сайт www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик «Экопарк»

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