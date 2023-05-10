В Перми прогремел салют в честь Дня Победы

Всполохи салюта отражались в воде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в честь 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне прогремел праздничный салют. Ровно в одиннадцать вечера 9 мая небо над городом озарили первые заряды фейерверка.

Тысячи пермяков собрались на Соборном спуске, набережной Камы и в районе пляжа у Коммунального моста, чтобы полюбоваться праздничным зрелищем. Салют громыхал 10 минут. Всего в воздух запустили сотни фейерверочных шара.

Смотрите яркие кадры праздничного салюта в честь Дня Победы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО