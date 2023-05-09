В День Победы пермяки увидели «Катюшу», гаубицу-пушку и «Тигров»

Перед началом парада пермский композитор Никита Савостин и вокалистка Мария Савостина исполнили композицию «Родина одна!» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 тысяч зрителей собрались на Октябрьской площади, чтобы отпраздновать 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Ветераны боевых действий и труженики тылы, на чьих мундирах блестели медали и ордена, наблюдали за парадом в первых рядах, остальные зрители заняли места на трибунах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом парада пермский композитор Никита Савостин и вокалистка Мария Савостина исполнили композицию «Родина одна!», написанную специально к 9 Мая. Выступление артистов сопровождало театрализованное представление, в котором участвовали около тысячи флагоносцев и артистов творческих коллективов Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и техники фестиваля «Оружие Победы» открыла рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Федора Кузьмина войск Национальной гвардии РФ. Следом - суворовцы, кадеты, юнармейцы, курсанты военных институтов, сотрудники ФСИН и МЧС. Командовал парадом начальник Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ генерал-майор Николай Братухин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ярким продолжением парада стал проезд боевой техники. Зрители увидели порядка 30 видов вооружений, как самых современных, так и исторических образцов, созданных на предприятиях города. Возглавила колонну легендарная реактивная система залпового огня «Катюша» - один из символов победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За ней последовала современная техника Росгвардии: реактивная система залпового огня «Град», бронетранспортеры и автомобили ГАЗ 2330 «Тигр».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также в параде прошла корпусная гаубица-пушка образца 1937 года, которая была разработана под руководством Федора Петрова и выпускалась в Перми с 1937 по 1946 год.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторую технику пермякам представили впервые. Как сообщили в краевом правительстве, часть современного вооружения сразу после парада отправят в зону специальной военной операции, а историческая техника станет частью фестиваля «Оружие Победы», который откроется на двух площадках в Перми 11 июня.

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