30 ярких фото с празднования Дня Победы 2023 в Перми

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь со всей страной празднует сегодня День Победы в Великой Отечественной войне. В 78-ю годовщину Победы в нашем городе прошел парад с торжественным прохождением войск и техники.

Наши корреспонденты работали на Октябрьской площади, эспланаде, городской набережной, в парке имени Горького. Мы отобрали 30 лучших фото праздничного дня. Возможно вы увидите на них себя, своих родных или знакомых.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трибуны в центре Октябрьской площади по традиции пригласили ветеранов и тружеников тыла. В 10 утра парад начался с театрализованного представления. Сотни ребят слажено исполнили представление под песню «Встанем», которую великолепно исполнил со сцены кадет.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Анна Маркова

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В финале выступления прозвучала композиция «Родина одна», специально написанная к 9 Мая пермским композитором и исполнителем Никитой Савостиным в соавторстве вокалисткой Марией Савостиной.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Далее началось основное действие – торжественное прохождение войск. Командование осуществлял начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны РФ, генерал-майор Николай Братухин. Принял парад руководитель Пермского военного института войск национальной гвардии (Росгвардии), генерал-майор Евгений Русанов.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад открыла рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Торжественном прохождении войск приняли участие курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, воспитанники Пермского Суворовского военного училища, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и и войсковой части №88503, курсанты Пермского института ФСИН РФ, а также сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и МЧС России по Пермскому краю, специального управления федеральной противопожарной службы №34 МЧС России, ГУВД Пермского края, кадеты Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина, кадеты лицея №1 им. генералиссимуса Суворова и юнармейцы.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После прохождения Пермского гарнизона на Октябрьскую площадь выехала военная техника. Зрители увидели порядка 30 единиц техники, в том числе раритетной.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этом парад завершился, празднование продолжилось на площади перед Театром-Театром. На большой сцене было организовано выступление творческих коллективов. Кроме этого во всех районах Перми также прошли праздничные мероприятия.

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сцена перед Театром-Театром. Фото: Анна Маркова

Парад Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Ленина можно было поближе рассмотреть образы военной техники.

День Победы в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Победы в Перми. Фото: Анна Маркова

В парке имени Горького тем временем тоже начался праздничный концерт. В 16 часов волонтеры организации "Пища жизни" приготовили 2000 порций солдатской каши и угощали всех желающих. Каша, кстати, была вкусная с курицей и морковью.

Всем кашу! Фото: Анна Маркова

Парк им Горького. Фото: Анна Маркова

Завершит день праздничный салют над Камой в 23.00.

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