В МЧС рассказали, есть ли угроза жителям Прикамья от пожаров в Свердловской области

Тушение лесных пожаров в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни сразу несколько регионов России столкнулись с сильными пожарами. Огонь бушует в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Люди жалуются на запах гари и плотную дымку. Рассказываем, угрожают ли пожары Пермскому краю.

Так, в Курганскую область из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населённых пунктов. Туда для борьбы с пожарами выехали 50 огнеборцев Пермского края и 7 единиц техники. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. На сегодняшний день большинство природных пожаров уже локализованы.

Также продолжают бороться со стихией и в соседней Свердловской области. По официальным данным администрации области, сейчас на территории действуют семь основных лесных пожаров на площади 22 тысячи гектаров.

Есть ли угроза жителям Прикамья от пожаров в Свердловской области, «Комсомолке» ответили в региональном МЧС. В ведомстве пояснили, что на данный момент времени никаких угроз территориям Пермского края нет.

Также ситуацию прокомментировали специалисты проекта «Метеоролог и я». Синоптики сообщили, что дым от пожаров в Свердловской области до Пермского края не сможет дойти. Поток воздушных масс в регион идет с северо-запада, а Свердловская область восточнее.

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