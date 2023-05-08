Пропавший Илья Павлов. Фото предоставлено сестрой юноши.

В Перми 18-летний парень ушел устраиваться на работу и пропал. О его судьбе ничего неизвестно уже больше двух недель. С просьбой о помощи в редакцию «Комсомольской правды» обратилась сестра молодого человека Алла. Она рассказала, что Илья Павлов пропал 20 апреля и на связь не выходит.

– В тот день юноша ушел из дома в селе Гамово около обеда. Он собирался поехать на улицу Промышленную, чтобы устроиться на работу. Днем пару раз созванивались, и он обещал быть дома около шести вечера, – рассказывает девушка. – Однако дома он так и не появился, а его сотовый был уже отключен. Кроме того, на улице Промышленной его тоже не было. Мы ждали три дня, надеялись, что сам придет. А 22 апреля написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

По словам Аллы раньше он никогда не пропадал. Полгода живет у нее в Гамово. До этого, у брата были небольшие долги по микрозаймам, которые она погасила. Он тихий и спокойный человек, потерей памяти или какими-то заболеваниями не страдает.

– Документы, карта и телефон были у него с собой. 30 апреля его якобы видели по камерам возле банкомата в магазине на улице Попова в Перми. Но он ли это был, в точности неизвестно. Камеры по пути его следования из банкомата не просматриваются. При этом по его карте до сих пор идут транзакции, только уже электронные. Ему якобы разные банки продолжают выдавать микрозаймы, - говорит сестра пропавшего.

Сейчас поисками молодого человека занимаются полиция и волонтеры. В краевом управлении МВД «Комсомолке» пояснили, что заявление зарегистрировано. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения 18-летнего парня.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую короткую куртку, черные джинсы, черно-красные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак и большие белые наушники. Отмечается, что он может находиться в любом районе Перми и Пермского края.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщать в полицию или звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112 или его сестре 8-902-63-93-020.

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