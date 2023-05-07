В Прикамье похитителя 13-летней школьницы приговорили к 11 годам

Момент задержания маньяка. Фото предоставлено местными жителями Теплой горы.

В июле прошлого года настоящий ужас пришлось пережить жителям поселка Теплая гора Горнозаводского округа.

Средь бела дня на тренера по спортивному ориентированию Юлию Сопову, которая проводила занятия с детьми, напал отсидевший за убийство заключенный. Чтобы спасти детей, она переключила его внимание на себя, а потом смогла убежать от преследователя.

Бывший зек не угомонился. Через несколько часов он похитил 13-летнюю школьницу и увел в лес. Привязал к дереву и держал там до глубокой ночи. К счастью, все закончилось благополучно - маньяка поймали и скрутили сельчане.

И вот в Горнозаводске вынесли несостоявшемуся насильнику приговор - 11 лет колонии строгого режима. Теперь он нескоро сможет повторить свои попытки.

В соцсетях в комментариях высказываются различные точки зрения на вынесенный приговор.

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