Таких снимков с Парада Победы вы не увидите

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Театралы знают: лишь самым именитым театральным критикам бывает доверено увидеть своими глазами моменты последней репетиции перед ожидаемой премьерой.

А вы сможете посмотреть снимки фоторепортажа, которые сделал фотограф «Комсомольской правды» с генеральной репетиции Парада Победы в Перми. Только представьте, какое грандиозное действо предстояло отрепетировать его «режиссерам»! По Октябрьской площади 9 мая стройным маршем должны пройти двадцать «коробочек» - военных, силовиков, курсантов и суворовцев.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А следом перед трибунами, с которых за парадом будут наблюдать ветераны, прокатятся два десятка единиц боевой техники – больше, чем когда-либо!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День Победы фотографам будет позволено снимать происходящее лишь с небольшого пятачка, с одного ракурса. Все движения марширующих будут предельно отточены.

А сейчас наш фотокорреспондент смог вплотную приблизиться к тем, кто будет послезавтра маршировать по Октябрьской площади, «разглядеть» их лица, передать эмоции.

Итак, идет последняя репетиция перед Парадом Победы - смотрите!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО