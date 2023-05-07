В Перми началась генеральная репетиция Парада Победы-2023

Фото: Анна Маркова

На Октябрьской площади в Перми проходит генеральная репетиция главного события в праздновании Дня Победа в Прикамье – Парада Победы.

На площади уже смонтированы трибуны, с которых зрители, в том числе и ветераны, смогут 9 мая следить за прохождением войск Пермского гарнизона и военной техники.

На этот раз не будет пролета истребителей над городом. Зато пермякам обещают показать рекордное количество спецтехники – более 20 единиц. Также по площади промаршируют два десятка «коробочек» военнослужащих, курсантов и суворовцев.

Затем предполагается праздничный пролог с участием известных артистов и участников творческих коллективов Перми. В финале театрализованного действия будет представлена композиция «Родина одна», написанная ко Дню Победы известным пермским композитором и исполнителем Никитой Савостиным в соавторстве с вокалисткой Марией Савостиной.

Сегодня во время репетиции перед организаторами, участниками и режиссерами стояла задача соединить воедино и отрепетировать все части парада - театрализованный пролог, построение военнослужащих и проезд военной техники.