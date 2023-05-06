В Перми в долине реки Егошихи бушует крупный пожар

Тушение пожара осложняется тем, что к месту возгорания сложно подъехать. Фото: Анна Маркова

- Ветер очень сильный, уже сгорело пять дачных домиков и огонь перекинулся на кирпичный гараж, - рассказал «Комсомольской правде» очевидец серьезного пожара, который бушует в настоящий момент в долине реки Егошихи в Перми.

Черный дым, поднимающийся из лога в районе Бульвара Гагарина, видно со многих точек в городе, и даже из пригорода.

Судя по видеозаписи, которую сделал на месте ЧП журналист «Комсомольской правды», огонь мгновенно начал охватывать деревянные дачные дома, а от искр, идущих от пожара, вероятней всего, загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного дома, стоящего на самом краю лога.

Не исключено, что пожар в квартире дома на краю лога начался от искр. Фото: Анна Маркова

- Сообщение о пожаре на Б.Гагарина поступило в 16 часов 25 минут, - прокомментировали ситуацию в МЧС России по Пермскому краю. - К месту возникновения пожара направлены силы и средства в количестве 30 человек личного состава и 7 единиц техники. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение трех заброшенных домов и хозяйственных построек в логу. Приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На пожаре погибших и пострадавших нет.

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